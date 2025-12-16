Bronce Dorado, nuevo libro de Maricela Guerrero

Libro Bronce Doraddo

La búsqueda de identidad de una adolescente en un mundo cambiante, la historia que inicia en el ochenta aniversario de la Revolución Mexicana, en la década de los noventas, el fin del milenio, que da termino a los ideales y los principios que dieron sustento a este movimiento social y el comienzo del neoliberalismo, una nueva etapa para el país y para la juventud misma, es la historia que Maricela Guerrero, nos muestra en su nuevo libro “Bronce Dorado” de Lumen / Penguin Random House.

A través de 208 páginas la poeta e investigadora, con maestría en Letras Latinoamericanas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta una historia que se enraíza en una sensibilidad crítica que entreteje las luchas de la clase trabajadora con las formas vivas de la naturaleza.

Su historia parte de lo orgánico, lo común y lo colectivo, desde una mirada poética que busca nuevas maneras de habitar el lenguaje y el mundo y más que un mensaje, lo que busca, nos cuenta en una breve entrevista, es: “la posibilidad de abrir conversaciones sobre las transformaciones que ha tenido nuestra sociedad, la apertura a nuevas identidades, las luchas feministas, de clases y sobre todo, el no perder el sentido rebelde que marca la juventud y el anhelo de crear un sociedad más justa y equilibrada”.

El libro, que se ubica, por su género: en la Novela / Literatura contemporánea, aborda la historia de Maura, la protagonista, quién cursa el tercer año de secundaria cuando su vida se ve sacudida por un “terremoto de dimensiones planetarias”: su padre abandona la casa, cancelan el viaje de fin de curso y su entorno familiar tambalea.

Mientras todo se desordena, ella se aferra a lo único que puede organizar: sus cuadernos. Ahí acomoda, como si intentara sostener el mundo, la composición celular de las plantas, la tectónica de placas, los ecosistemas de la Tierra y la Guerra del Golfo Pérsico. Las emociones desbordadas se mezclan con imágenes potentes que remiten a pingüinos, glaciares que se desprenden y mares que se levantan: metáforas del colapso interior de Maura.

Con ello, nos cuenta su autora, aborda lo que “podemos llamarlo caos o ajuste, es un proceso natural de desarrollo en la vida de cualquier persona y siempre trae su rebeldía, y eso empuja cambios en la sociedad. Las sociedades cambian y las condiciones también. Hoy hay nuevos retos, la tecnología, pasamos una pandemia y todo es muy rápido, no obstante, la rebeldía sigue ahí junto con grupos y comunidades que siguen luchando por una sociedad más justa”.

En el libro en medio del caos, también aparece la belleza. En los pasillos de la Escuela Secundaria Diurna 38, entre las jícamas con chile del tianguis, las malteadas de Plaza Universidad y la nostalgia pop de los noventa, surge un nombre que cambiará todo: Rudra. La chica que grita cosas insensatas en las ceremonias, la que comparte con Maura su imaginación desbordada, la que danza entre lo irracional y lo luminoso. Y ese encuentro —pegajoso, inesperado, vibrante— abre en Maura un espacio nuevo donde reconoce el deseo, la libertad y la posibilidad de contarse a sí misma.

“Bronce Dorado” es una novela sobre la intimidad adolescente, los vínculos que se vuelven salvavidas y la potencia del autodescubrimiento. En ella Maricela Guerrero revisita una década atravesada por la cultura digital naciente, los temores ecológicos y los primeros terremotos emocionales de una generación. Es una historia sobre lo que se rompe, pero también sobre lo que brilla cuando la vida empieza a decirnos quiénes somos.

Sobre esto opina, que el principal reto para los jóvenes tanto de esa época, como de la actual es: “encontrarse a sí mismos y a su comunidad. Recuperar el sentido de comunidad y espiritualidad me parece un reto para los jóvenes y no tan jóvenes”.

Sobre el qué la motivo a escribir este libro, asegura que: “recuperar mi propio sentido de rebeldía, hacer un balance entre los sueños de la juventud y mi presente, cuestionar mis propias creencias acerca de la comunidad y de los feminismos; y, por otro lado, gozar creando personajes y situaciones que parten de los sueños, de la experiencia y de mis obsesiones como lectora”.

“Bronce Dorado”, obra esencial para lectores de narrativa contemporánea, para quienes crecieron en los noventa y entienden que la adolescencia es un territorio donde todo lo que nos ocurre deja una marca imborrable.

Ficha técnica

* Título: Bronce dorado

* Autor: Maricela Guerrero

* Sello: Lumen / Penguin Random House

* ISBN: 978-607-386-752-8

* Páginas: 208

* Género: Novela / Literatura contemporánea

* Publicación: 2025