¿Quién fue Mónica Maristain? Fallece una de las figuras del periodismo y la literatura

Fallece la escritora y periodista Mónica Maristain Especial

El mundo de las letras y el periodismo cultural despide con pesar a Mónica Maristain, destacada periodista, escritora y editora argentina radicada en México, quien falleció este martes, confirmó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Su legado abarca décadas de trabajo en medios, literatura y difusión cultural que influyeron profundamente en la escena latinoamericana.

La FIL, uno de los encuentros literarios más importantes del mundo hispanohablante, compartió en redes sociales la lamentable noticia y su pesar por la partida de Maristain, recordándola como una figura clave en la difusión cultural en México y América Latina y extendiendo sus condolencias a la familia y amistades de la periodista.

¿Quién fue Mónica Maristain?

Mónica Maristain nació en Argentina y vivió en México desde el año 2000, donde construyó una carrera sólida como periodista y autora. Su trabajo abarcó diversas publicaciones tanto en su país natal como en el extranjero. En Argentina dirigió revistas como Cuerpo & Mente y La Contumancia/Sólo música, mientras que en México fue directora de la versión nacional de la revista Playboy, donde transformó el espacio en un foro para la escritura y el periodismo de calidad.

Como editora también colaboró con El Universal y fue responsable del espacio Puntos y Comas en SinEmbargo, además de participar en la agencia de noticias EFE. En años recientes lideraba el sitio digital MaremotoMaristain.

Su carrera literaria

Maristain fue también autora de varios libros, entre ellos dos obras esenciales para entender la figura del escritor Roberto Bolaño: El hijo de Mister Playa, una biografía publicada por Almadía, y La última entrevista a Roberto Bolaño, editada por Axial. Su aproximación al autor chileno fue reconocido por críticos y lectores, pues ahondó en la vida personal y literario de Bolaño.

Además, publicó obras de poesía como Drinking Thelonious y Antes, y fue maestra en el Claustro de Sor Juana, donde compartió su experiencia y pasión por la escritura con nuevas generaciones de intelectuales. En la reciente edición de la FIL de Guadalajara había presentado su libro Leeré hasta mi muerte.

El fallecimiento de Mónica Maristain deja un espacio irreemplazable en el periodismo y la literatura de habla hispana. Su obra como editora, autora y cronista seguirá siendo un referente para entender el oficio de la escritura y el periodismo.