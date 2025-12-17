Irene Azuela y Mónica Lavín dan voz a la memoria en “Capítulo uno”, el primer audiolibro original de Everand

La escritora Mónica Lavín y la actriz Irene Azuela presentaron Capítulo uno, el primer audiolibro original producido exclusivamente para Everand, una obra escrita por Lavín que reconstruye sus inicios en la escritura a través de un diálogo entre dos versiones de sí misma: la autora adulta, narrada por su propia voz, y la Mónica joven de 16 años, interpretada por Azuela.

Mónica Lavin (Cortesía)

El proyecto propone una experiencia narrativa que va más allá de la lectura tradicional. A partir del hallazgo de una libreta escrita en la adolescencia, Lavín construye un relato autobiográfico en el que reflexiona sobre el deseo de escribir, la primera publicación y ese momento crucial en el que se decide habitar una vocación. La estructura a dos voces permite un cruce generacional cargado de intimidad, memoria y emoción.

“Yo escribí el texto desde el presente observando a la Mónica que fui, y hay un momento en el que dialogo con ella. Ahí aparece Irene”, explicó Lavín durante la entrevista. Aunque el texto fue escrito por la autora, el proceso se transformó en un trabajo profundamente colaborativo, en el que la interpretación, la presencia física y la escucha mutua modificaron incluso el guion original.

La grabación se realizó en el estudio Pedro y el Lobo, donde el equipo recreó un set escénico que permitió a ambas intérpretes encontrarse, desplazarse y mirarse a los ojos durante la narración. Esta decisión, poco común en la producción de audiolibros, aportó espontaneidad, cercanía y nuevas capas emocionales al relato.

Capítulo uno (Cortesía)

“Salir de la formalidad de la cabina y poder vernos fue clave. La presencia genera cosas que no pasan a distancia: silencios, risas, palabras que no estaban escritas pero eran necesarias”, compartió Azuela, quien debuta en el formato de audiolibro con este proyecto.

Además de las voces principales, Capítulo uno incorpora capas sonoras, entrevistas y diseño de audio, lo que convierte la obra en una pieza híbrida entre literatura, memoria oral y creación sonora. Lavín destacó que esta producción no es la adaptación de un libro previo, sino una obra concebida desde el origen para ser escuchada, lo que marca un precedente dentro del catálogo de Everand.

Ambas coincidieron en que el audiolibro apela a una experiencia de escucha íntima, casi confidencial. “La voz tiene una carga física y emocional distinta. Te hablan al oído, y sientes que la historia es solo para ti”, señalaron.

Irene Azuela (Cortesía)

Más allá de la escritura, Capítulo uno conecta con cualquier persona que haya enfrentado la incertidumbre de dar un primer paso hacia aquello que desea ser. “No es una historia solo para escritores, sino sobre ese momento en el que decides perseguir —o como dice Mónica— amueblar tu sueño”, afirmaron.

El audiolibro ya está disponible en Everand y busca, en palabras de sus creadoras, que “corra la voz” y que más oyentes se reconozcan en esa primera decisión que define un camino de vida.