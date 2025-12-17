La sequía y las lluvias abundantes son la “mayor amenaza” de aves mediterráneas, según un estudio

Aves Cubelles durante las precipitaciones provocadas por el temporal en la provincia de Barcelona, a 12 de julio de 2025. (Europa Press)

Un estudio con participación del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) y el Institut Català d’Ornitologia (ICO) ha constatado que la sequía y las lluvias abundantes son la “mayor amenaza” climática de las aves del Mediterráneo.

Publicado en ‘Oikos’, analiza durante 20 años el impacto de episodios climáticos extremos en la población de aves europeas y demuestra que el impacto negativo de las lluvias abundantes “no se limita a este territorio, sino que provoca un descenso de aves en toda Europa, informa el Creaf en un comunicado este miércoles.

Entre los motivos que pueden explicar este impacto, los autores señalan que la sequía aumenta la mortalidad de insectos, como las orugas de las mariposas, y hace que las plantas crezcan menos y produzcan menos frutos y semillas, lo que “tiene un efecto en cascada, ya que las aves disponen de menos alimento para alimentar a sus polluelos y disminuye la tasa de supervivencia”.

En el caso de las lluvias intensas --cada vez más frecuentes en el Mediterráneo--, rompen nidos, pueden provocar la pérdida de huevos o la muerte de polluelos por enfriamiento y, en situaciones extremas como las granizadas, herir también a los adultos.

El investigador del Creaf, coautor del estudio y presidente del European Bird Census Council, Sergi Herrando, asegura que el descenso de aves puede reducir funciones como la dispersión de semillas o el control de plagas de insectos; y otro hallazgo es que el aumento de la temperatura favorece a las aves del norte de Europa pero perjudica a los migradores de larga distancia que llegan en primavera.

Según el equipo, una medida para ayudar a las aves de la región mediterránea durante los episodios de sequía es restaurar la red de pequeñas balsas y puntos de agua en general o construir nuevos: estas balsas “pueden tener un efecto beneficioso directo, al permitir que las aves beban, e indirecto, al atraer insectos”, aunque advierten de que su instalación debe evitar zonas de depredación.