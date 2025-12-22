Gerardo Herrera explora la realidad cuántica desde el diálogo entre ciencia y arte

El físico mexicano Gerardo Herrera Corral, investigador del Departamento de Física del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) e investigador asociado del CERN, donde participa en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones, presenta el libro Cuántica: el sinuoso sendero a la realidad, una obra que propone un acercamiento innovador a la mecánica cuántica a través del diálogo con el arte escultórico.

Especialista en mecánica cuántica y física de partículas desde sus estudios de posgrado, Herrera ha dedicado toda su vida académica al estudio de los fundamentos de la realidad microscópica. En este nuevo libro, el científico traslada ese conocimiento a un formato accesible para el público general, en colaboración con el reconocido artista plástico Sebastián, cuya obra escultórica se exhibe en más de 15 países y es considerada una de las más representativas del arte contemporáneo mexicano.

El origen del libro se encuentra en una conversación sostenida durante más de un año, en la que ambos autores se reunían semanalmente para dialogar sobre los principios de la mecánica cuántica. Estas charlas, inicialmente informales, comenzaron a inspirar la producción artística de Sebastián, quien traducía los conceptos científicos en formas geométricas y esculturas monumentales. Con el tiempo, decidieron convertir ese intercambio intelectual en un libro que reuniera texto científico y obra plástica.

La selección de temas surgió de manera natural a partir de inquietudes compartidas y del interés del público por ciertos conceptos de la física moderna. El libro aborda cuestiones fundamentales como la dualidad onda-partícula, el colapso de la función de onda, el principio de incertidumbre, el gato de Schrödinger, el entrelazamiento cuántico, la teleportación cuántica, la antimateria, los quarks, los multiversos y las computadoras cuánticas, entre otros temas que han trascendido el ámbito académico.

Herrera subrayó que Cuántica: el sinuoso sendero a la realidad está pensado como un libro para todo público. Se trata de un ensayo que no exige formación científica previa, aunque sí un interés genuino por comprender cómo la física contemporánea describe el mundo. La obra combina explicaciones claras con piezas escultóricas que funcionan como una interpretación visual y emocional de los conceptos científicos.

En el libro también se reflexiona sobre la aparente frontera entre la objetividad científica y la subjetividad artística. Para Herrera, ciencia y arte no son disciplinas opuestas, sino complementarias, ya que ambas buscan comprender y representar la realidad desde perspectivas distintas. Mientras la ciencia apela a la lógica y al razonamiento, el arte lo hace desde la emoción y la intuición, generando un punto de encuentro que enriquece la comprensión del mundo.

Un ejemplo central de esta convergencia es la serie escultórica “Cuántica” de Sebastián, compuesta por esferas geométricas formadas a partir de conos y otras figuras matemáticas transformadas. Estas piezas, inspiradas en conceptos de la mecánica cuántica, ocupan un lugar destacado en el libro, que abre con la escultura monumental Esfera cuántica La Cayote, instalada en la Universidad Autónoma del Estado de México.

Herrera destacó que la imaginación juega un papel esencial en la física, al igual que en el arte. Ambos campos buscan principios fundamentales que expliquen la complejidad del universo de manera sencilla. Así como los físicos persiguen las partículas elementales que conforman la materia, Sebastián trabaja a partir de formas geométricas primordiales —como los sólidos platónicos— para construir un lenguaje escultórico que dialoga con la ciencia.

El libro se publica en un contexto simbólico: el año 2025 fue declarado por la ONU y la UNESCO como el Año Internacional de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas, al cumplirse un siglo de la formulación de la mecánica cuántica. En este marco, Cuántica: el sinuoso sendero a la realidad se presenta como una obra que celebra ese legado científico desde una mirada interdisciplinaria, donde la física y el arte se encuentran para pensar, juntos, la naturaleza de la realidad.