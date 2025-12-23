Ulises Carrillo gana el 1er certamen literario “La Cruz Escribe”, de Salamanca, España

Premio. El escritor mexicano Ulises Carrillo Cabrera.

El politólogo, periodista y escritor mexicano Ulises Carrillo Cabrera fue distinguido con el tercer premio en la categoría de Relato del Primer Certamen Literario “La Cruz escribe”, convocado por la Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz de Salamanca, institución con más de 500 años de historia.

El jurado, integrado por Tomás González Blázquez, José Amador Martín Sánchez y Juan Carlos López Pinto, otorgó el reconocimiento a la obra El cuarto clavo, de Carrillo Cabrera. En el acta, destacó “el modo de presentar cómo la herencia de un legado va construyendo una cofradía y se inserta en la vida del cofrade”. El fallo fue adoptado tras valorar la alta calidad literaria de 72 textos participantes de diferentes países y la diversidad de miradas en torno al símbolo de la Cruz como experiencia humana, histórica y espiritual.

Originario de Chiapas, México, y residente en Grasse, Francia, el autor propone en su obra una lectura contemporánea del relato cristiano: la idea de un “cuarto clavo” que, más allá del episodio bíblico, simboliza a la comunidad y a los vínculos que sostienen la vida social.

En entrevista, Carrillo subrayó que el certamen “La Cruz escribe” también es un evento con sentido social. “El concurso busca dar sentido al trabajo de la Cofradía en un momento en el que, a nivel mundial, hay una crisis del tejido social”, señaló.

Para él, este concurso adquiere especial relevancia en un contexto global marcado por la fragilidad del tejido social, al reivindicar el valor de la tradición, la pertenencia y la comunidad.

El Primer Certamen Literario “La Cruz escribe” fue convocado el 18 de agosto de 2025 por la Ilustre Cofradía de la Santa Vera Cruz de Salamanca y dio a conocer su fallo hace unos días, en el marco de la festividad de San Juan de la Cruz (14 de diciembre), patrono de los poetas en lengua castellana. Además de la categoría de Relato, el certamen contempló premios en poesía y una categoría infantil.

Con este reconocimiento, Ulises Carrillo Cabrera suma un nuevo hito a una trayectoria profesional marcada por el análisis social, el periodismo y la reflexión cultural, y consolida su incursión reciente en el relato corto, un género que -ha señalado- aborda como forma de exploración creativa y humana.

En la obra premiada, Carrillo cierne una lectura que va más allá de una escena bíblica. Parte de una pregunta sencilla: si históricamente se habla de tres clavos en la crucifixión de Jesús, ¿qué pasaría si hubiese habido un cuarto que quedó fuera? Para él, ese clavo sobrante representa hoy a la comunidad, al conjunto de relaciones que sostiene a la sociedad. “Participar en una cofradía es algo que hacemos todos los días”, explica, “nuestros amigos y la vida bien vivida son una especie de cofradía. Si la vida y la sociedad tuviera más cofradías, o llevaran su espíritu, tendríamos un mundo mejor”.

La institución que otorga el premio es la más antigua de las cofradías penitenciales existentes en la ciudad de Salamanca, fundada el en 1506 con el nombre inicial de Cofradía de la Santa Cruz. Sus antecedentes se remontan al siglo XVIII.

Sobre el autor

Ulises Carrillo Cabrera nació en Chiapas en 1974 y reside en el sur de Francia desde 2022. Es Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; Maestro en Artes en Ciencia Política por la Universidad de Essex en el Reino Unido; Maestro en Ciencias en Política Social por la Universidad de Oxford y Maestro en Letras en Política Social Comparada también por la Universidad de Oxford. Ha sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México y publicado en revistas de investigación académica.

Ha trabajado como columnista y editorialista en periódicos locales y nacionales en México y actualmente es director ejecutivo del periódico La Jornada Maya, que se publica tanto en español como en idioma maya en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.