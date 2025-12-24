Hallada cerámica de hace mil 400 años con escritura siríaca en complejo cristiano en Kuwait

Monas. Deir (El monasterio; en árabe: الدير ) es un edificio monumental excavado y esculpido en piedra en la antigua ciudad jordana de Petra. (unknown)

Una misión arqueológica franco-kuwaití ha descubierto piezas de cerámica con inscripciones siríacas en una zona histórica del país del golfo Pérsico, que alberga un resto de un antiguo complejo cristiano que data de la época islámica omeya y los inicios de la abasí, entre mediados del siglo VII y mediados del siglo IX.

Así anunció este miércoles el Consejo Nacional de Cultura, Artes y Letras kuwaití “el descubrimiento de artefactos excepcionales en Deir al Qusur” (Monasterio de los Palacios), situado en el centro de la isla de Failaka, ubicada en el golfo Pérsico y a 20 kilómetros de la costa de Ciudad de Kuwait, la capital del país, informó la agencia de noticias estatal, KUNA.

Los descubrimientos se encontraron en el centro de la isla, en la zona conocida como Al Qusur, que antiguamente albergaba una comunidad cristiana que probablemente seguía las tradiciones siríacas orientales, destacó la agencia.

Además, afirmó que el equipo de la misión francesa descubrió “evidencia temprana de la presencia de basalto artificial y cerámica con inscripciones en escritura siríaca entre enormes hallazgos arquitectónicos”.

El sitio albergaba un monasterio que consta de una enorme iglesia decorada con estuco, un gran comedor y un enorme complejo de preparación de alimentos, que ofrece una visión rara y valiosa de la vida monástica y la presencia cristiana en Kuwait, además de resaltar la coexistencia entre las comunidades musulmana y cristiana durante el período temprano del islam.

El equipo arqueológico franco-kuwaití de Failaka comenzó a excavar el sitio en 2011, donde documentó la existencia de un asentamiento monástico que data de la época omeya y los inicios de la era abasí.