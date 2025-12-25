El libro “Ecos primigenios: nacimiento de las voces” preserva el pensamiento simbólico de los pueblos originarios

Presentación. La presentación del libro en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Hidalgo. (INBAL)

Con base en las historias que escuchó en su infancia, Óscar Baños Huerta recupera, en Ecos primigenios: nacimiento de las voces –Yä mu’di fat’ähñe: Rá ‘bu’i yä ña–, una colección de relatos de los pueblos originarios de Hidalgo, en la que rescata la memoria colectiva y la cosmovisión náhuatl, así como rinde tributo a los saberes ancestrales.

Las historias que recopila giran en torno a los seres sagrados del monte y de la naturaleza, aquellos que habitan el mundo espiritual. “El libro dialoga con lo que la gente piensa, con lo que cree y con su manera de ver el mundo. Me percate que las infancias y las juventudes siguen interesadas en estos temas; lo que ocurre es que casi no hay quien las cuente”, comparte el autor en entrevista.

El nahual, por ejemplo, un humano que transita entre lo animal y lo espiritual y, a diferencia de otros seres –como la serpiente que acompaña a la tormenta y representa la divinidad misma– conserva su humanidad y encarna la frontera entre lo visible y lo invisible. Para Baños, la criatura sintetiza la esencia de la publicación, ya que refleja la coexistencia entre lo terrenal y lo mágico que atraviesa cada una de las crónicas.

Por ejemplo, en Sembrador de montes existe un venado sagrado creador de vida. Su cornamenta son árboles, puede ser hembra o macho, y nace cuando llueve con sol; en Zopilote de luz, unas personas se transforman en zopilotes luminosos, dorados y es posible verlos en el día. Son benévolos y otorgan dones a la gente, y Saqueadores son depredadores que andan en grupos de tres o cinco y se alimentan de las entrañas de los hombres que duermen con el sonido hipnótico de un tambor que tocan cuando recorren los montes.

El título del libro, Ecos primigenios: nacimiento de las voces –Yä mu’di fat’ähñe: Rá ‘bu’i yä ña–, comenta en entrevista, reconoce la memoria oral colectiva (ecos) y la revaloración de dichas narrativas, que existen desde que la humanidad nombra el mundo, además de la comprensión sobre seres que llegaron primero a la tierra (nacimiento de las voces).

Baños Huerta, quien también es docente de la Universidad Pedagógica Nacional en Hidalgo, cuenta con una sólida experiencia en educación comunitaria y en investigación de la memoria oral; afirma que los relatos antiguos tienen mucho que decir en el presente: “Las historias que comparto no son solo mías: son voces muy antiguas, transmitidas por los ancestros y las ancestras. Yo solo soy quien las cuenta ahora”.

De la tradición oral a lo escrito

El libro se compone de breves textos en prosa poética que describen a los seres, seguidos por testimonios que recopiló en las comunidades rurales y también de su propia experiencia.

Para Baños, Ecos primigenios es un ejemplar que combina la literatura y la memoria, en el que la palabra escrita preserva la voz de las comunidades. “Uno de los mayores retos fue escribir sin ofender la existencia de estos seres. Para mí son reales, y traté de ser lo más fiel posible a su esencia y a la memoria que me fue compartida”.

El ejemplar, que se editó y publicó en la editorial Hmunts’a Hēm’i, Centro de Documentación y Asesoría Hñähñu, y el Instituto Humboldt de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades A.C. (2025), acumula diversas presentaciones, en especial, en comunidades vinculadas a dichas tradiciones orales, bibliotecas comunitarias, escuelas rurales y casas de cultura. En cada una, el autor estableció un diálogo con la gente.

La publicación contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (2024), en la vertiente Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, lo que fortalece el trabajo en comunidades rurales y espacios educativos.

El escritor tiene en mente un segundo volumen, que incluya seres poco conocidos y con ello preservar el pensamiento simbólico de los pueblos originarios, mantener vivo el diálogo entre generaciones y fortalecer la conexión con lo sagrado y la naturaleza.

“Vendrán otros que continuarán con la labor, porque así se mantiene viva la memoria”, concluye Baños.