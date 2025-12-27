El Ex Teresa Arte Actual presenta retrospectiva de la videoartista británica María Marshall

Muestra A lo largo del recorrido se pueden apreciar prácticas artísticas que cruzan distintos lenguajes y disciplinas, como el cine, la pintura, el performance y la videoinstalación. (INBAL)

La artista indobritánica María Marshall ofrece su primera exposición individual en México, titulada Invisible, en Ex Teresa Arte Actual, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). En esta muestra presenta una selección de su producción artística de los últimos 26 años, creada en múltiples contextos y reflejo de su búsqueda constante entre diversos caminos y tradiciones religiosas, proceso que la ha llevado a desarrollar un lenguaje propio.

La exposición, realizada bajo la curaduría de Bárbara Perea, estará abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026. Reúne 30 piezas —entre videoinstalaciones, pinturas y esculturas— que se articulan a partir de un trabajo basado en fuerzas opuestas que se equilibran en el acto mismo de la creación. En ellas, la sublimación del miedo, una de las preocupaciones centrales de la artista, se manifiesta en una amplia variedad de formas.

Luis Orozco, director de Ex Teresa Arte Actual, señaló que la artista adaptó varias de sus piezas, originalmente no concebidas como obras de sitio específico, con el fin de establecer un diálogo directo con el recinto.

Por su parte, María Marshall explicó que la muestra toma como punto de partida la manera en que las emociones se almacenan en el cuerpo. Indicó que sensaciones como la alegría o el gozo se experimentan en el chakra superior y en distintas partes del cuerpo. A través de esta exposición, la artista busca compartir con los públicos los “espacios” corporales donde resguarda sus emociones, mediante obras que activan detonadores afectivos como el miedo, la felicidad, el deseo o el amor.

La curadora Bárbara Perea afirmó que la exposición lleva el nombre de Invisible porque esta palabra contiene a su vez la palabra visible. “Todo el tiempo establecemos un juego de contrastes entre lo visible y lo invisible; fuerzas, energías, filosofías y la metafísica entran en diálogo dentro de las videoinstalaciones que se exhiben”, explicó.

Añadió que algunas obras fueron creadas específicamente para esta muestra, como una serie de pinturas, y que también se presenta una selección de sus filmes, entre ellos el primero, realizado en 1999.

A lo largo del recorrido se pueden apreciar prácticas artísticas que cruzan distintos lenguajes y disciplinas, como el cine, la pintura, el performance y la videoinstalación. Destacan la serie Blindfolded (Vendada), realizada con los ojos cubiertos para reflexionar sobre la idea de perfección, y Stille (Silencio), conjunto de pinturas creadas en Berlín a manera de puertas que permiten a la artista escapar hacia otras realidades.

Asimismo, se exhibe Thought, una pieza en la que la artista se presenta como una heroína conceptual; Dropping Thought, el primer salto de espaldas que realizó desde una plataforma de cinco metros como un acto para eliminar el miedo; videoinstalaciones creadas junto con sus hijos, que exploran temas como la identidad, la psique infantil, la espontaneidad y la intuición inconsciente; así como la obra I Can See the Wood for the Trees, basada en la violencia de la guerra.

“Quisimos poner en diálogo las obras de la artista con este recinto en particular, donde la arquitectura y la acústica determinan la experiencia, y cuya función original fue religiosa antes de convertirse en un espacio cultural dedicado a la exhibición, difusión e investigación del performance y la instalación. El espacio subraya los contrastes entre lo visible y lo invisible, lo humano y lo divino, lo sagrado y lo íntimo”, concluyó la curadora.