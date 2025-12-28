Historiografía del Arte e Inteligencia Artificial

Argenetic Imagen de la columna Genealogía… y las 2 interpretaciones referidas de Google I.A.. 40 aniversario del CENIDIAP, 2025, y apertura expo Fondo Rini Templeton en Arkheia, 2025. (Eduardo Egea, INBAL y Arkheia IG)

El desarrollo institucional del arte en México, ha impulsado un deficiente coleccionismo del arte privado y gubernamental, pero también ha generado acervos historiográficos del arte moderno y contemporáneo.

Con la inauguración en 1964 del Museo de Arte Moderno, MAM, se dio poco a poco entrada a la contemporaneidad con el Museo de Arte Carrillo Gil desde 1974, el Museo Tamayo en 1981, y por la iniciativa privada el Centro Cultural Arte Contemporáneo, CC/AC, 1986-98, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, MARCO, en 1991 y la Fundación Colección Jumex desde el 2001.

El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, IIE, surgió en 1935, y hasta la fundación en 1985 del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP del INBAL, se reunieron múltiples Fondos documentales de Arte Moderno, y sólo hasta la llegada del Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, (26Nov2008), es que surgió apenas el 21 de enero de 2009, el Centro de Documentación Arkheia, MUAC, especializado en historiografía del Arte Contemporáneo mexicano desde la segunda mitad del Siglo XX.

Partiendo de Aby Warburg, en mi columna Artgenetic, Genealogía del Arte en la Era de la Información (14Dic2024), se aborda creación del arte y circulación de información en Internet, y en Conciencia Artificial y Arte (Artgenetic 07Abr2023), se plantea como sin desarrollo de Auto-Conciencia Artificial las máquinas nunca serán creativas. Al buscar la columna sobre la Genealogía del Arte… la Inteligencia Artificial de Google, tomó alguna de mis ideas y la derivó torpemente hacia la tecnología; al contrario, al buscar Historiografía e I.A., la I.A. de Google señaló como la Historiografía del Arte dependerá de procesar Minería de Datos y Big Data, reconstruir datos y memorias, encontrar patrones, etc. potenciando la labor del historiador.

Lo ideal sería que los Fondos documentales de museos e instituciones mexicanas como los mencionados estuvieran totalmente digitalizados, gratuitos en línea y conectados entre sí; la realidad, es que desde la lucha de Aaron Swartz (1986-2013) contra JSTOR y Alexandra Elbakyan y Sci-Hub, otros controlan y lucran con el acceso al conocimiento, y las instituciones del arte actual en México distan de discutir la capital relación entre I.A. e Historiografía.

