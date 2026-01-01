Segundo incendio en la histórica iglesia de Vondel, obra del arquitecto del Rijksmuseum

Incendio Bomberos tratan de sofocar el fuego en la iglesia de Vondel de Ámsterdam. (EFE)

La histórica iglesia de Vondel de Ámsterdam, destruida la pasada madrugada por el fuego, ya sufrió en su torre un gran incendio en 1904 y es obra de P.J.H. Cuypers, el arquitecto del Rijksmuseum y de la Estación Central de la capital del país.

El fuego se desató en torno a la 1.00 horas locales (00.00 GMT) en la torre de la iglesia, que dejó de servir como tal en 1977 y se convirtió después en un centro multiusos.

Aunque se desconocen las causas del incidente, algunos vecinos informaron de que vieron fuegos artificiales acercarse a la torre, aunque el departamento de bomberos no confirmó esta hipótesis.

En 1872 se colocó la primera piedra de la iglesia católica de estilo neogótico en Vondelpark. Sin embargo, un año después se agotó el dinero y solo estaban terminadas dos secciones del coro con ábside.

Con la ayuda de una lotería, en 1875 se recaudaron 45.000 florines para completar la construcción del templo. En 1880, el obispo de Haarlem consagró la iglesia del Santísimo Corazón de Jesús, su nombre oficial.

P.J.H. Cuypers diseñó el edificio inspirándose en modelos medievales. Su punto de partida fue el gótico, pero siempre buscaba innovaciones.

Así, utilizó técnicas modernas, como la estructura de acero para la torre y agrupó las capillas laterales alrededor de este elemento arquitectónico, una característica que puede verse en muchos de sus diseños eclesiásticos.

La gran torre en el crucero fue destruida por un incendio en 1904 y posteriormente reemplazada por un diseño de su hijo, Jos Cuypers.

Después de que la iglesia fuera clausurada en 1977, se vendió por un florín a un inversor que se desentendió de ella. El edificio se deterioró rápidamente y fue ocupado por okupas.

El Ayuntamiento de Ámsterdam adquirió la propiedad en 1996 y la gestiona hoy como espacio multifuncional para eventos culturales y alquiler de oficinas.