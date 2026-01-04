Costumbrismo IG

Artgenetic Vista de la expo, Metallic Taste y Nan Goldin, Nan One Month After Being Battered, 1984. En medio: Conquista, 2013 de Yañez y Brouwer, Fumatore, 1625. De Yañez, 8, 2014 (no expuesta) y Sin Título, 2018; Witz, Brite Nite, 2014, y Tillmans, Kneeling Nude, 1997. (E. Egea, Yañez, Tate y Web)

Talia Yáñez (CDMX 1980) es una pintora de costumbrismo contemporáneo quien presenta 14 pinturas en su primera exposición en Epifanía. Yáñez consolidó su virtuosismo académico al tomar en la Universidad de Navarra, el Taller Maestros de la Figuración, 2015, con los pintores Antonio López y Juan José Aquerreta.

En paralelo a Dan Witz, pintor hiperrealista de cuerpos en el Slam de conciertos punks o bailes en nightclubs; Yáñez “digitaliza” sus pinturas al extraer fotos de redes sociales con jóvenes en juergas caseras y pintarlas con aberraciones fotográficas como desenfoques, barridos por movimiento o efectos digitales; técnicas pictóricas de los 90’s de eslovenos como Miha Štrukelj o Žiga Kariž.

Yáñez es parte de los que buscan reivindicar la rancia tradición de la Gran Pintura realista occidental; en particular, Pintura de Género con escenas cotidianas, bodegones o paisajes: Estas van de Adriaen Brouwer (1605-38) a José Agustín Arrieta (1803-74), de Pieter Brueghel, El Viejo (1526/30-69), a Joaquín Sorolla (1863-1923), etc. Costumbrismo como el de Yáñez o Witz resulta conservador, ya que no extienden al XXI la experimentación plástico-pictórica del Siglo XX, y pareciera que al evadir Arte Moderno y Contemporáneo estos nunca existieron; Yáñez tiene cierto punto de contacto con pintura realista de galería cara como John Currin, Elizabeth Peyton, Daniel Lezama, Hernan Bas, Justin Mortimer, etc.

El más sorprendente vínculo actual lo tiene Talia con fotógrafos icónicos como Wolfgang Tillmans, referente visual de la Generación X, o Nan Goldin, quien a partir de narrativas personales definió la contracultural neoyorquina de los 70’s y 80’s. Este parece ser el reto de una pintora de lenta por cuidadosa producción como Talia Yáñez, ¿cómo dotar de relevancia cultural a su obra?: Una prometedora temprana pintura expuesta de Yáñez es Metallic Taste, 2016, donde un joven sonríe con la cara ensangrentada, sugerente caso social donde la disgeusia por trauma supera vergüenzas “costumbristas” de Antonio López como La Familia de Juan Carlos I, 1994-2014 hipócrita retrato fotográfico al óleo de la corrupta y decadente aristocracia española.

