El CCEMx cierra 2025 con más de 85 mil visitantes y 467 actividades culturales

CCEMx Una de las exposiciones del Centro Cultural de España en México.

Al cierre de 2025, el Centro Cultural de España en México (CCEMx), parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), consolida su papel como un espacio clave para el diálogo cultural entre México y España, con más de 85 mil personas asistentes a lo largo de 467 actividades multidisciplinares realizadas durante el año.

La programación del CCEMx reunió expresiones del arte contemporáneo, la música, las artes escénicas, la literatura, el cine y la formación cultural, con una oferta diversa dirigida a públicos de distintas edades y contextos, y con énfasis en la participación comunitaria y la cooperación cultural.

Durante 2025 se llevaron a cabo ocho exposiciones, 65 conciertos y actividades musicales, 30 actividades de artes escénicas, 40 eventos literarios, 72 actividades de cine, 219 actividades dirigidas a infancias, así como más de 30 talleres multidisciplinares.

En el ámbito formativo, el CCEMx desarrolló tres diplomados que, en su conjunto, apostaron por la formación cultural como herramienta de transformación social. Desde los derechos humanos, la memoria y la construcción de paz; el arte urbano y las epistemologías disidentes en el espacio público; y el trabajo con territorio, comunidad y prevención de violencias, estos procesos formativos fortalecieron capacidades para pensar, diseñar y acompañar proyectos culturales con impacto social.

Entre las exposiciones presentadas durante el año destacan Ficciones. Narratividad en el arte contemporáneo, bajo la curaduría de Ferran Barenblit, e Icono, nación y ciudadanía, muestra integrada por más de 140 imágenes de la Fundación Foto Colectania, una de las colecciones de fotografía ibérica más relevantes. Para cerrar el año y con exhibición extendida a 2026, el CCEMx presenta El ojo desarmado, exposición que cuestiona las múltiples formas en que se manifiesta el patriarcado, y sadopitnA, proyecto de Niño de Elche y Pedro G. Romero, con la participación de Natalia Álvarez, Citlali Córdova y Larisa Escobedo.

En el ámbito musical, el CCEMx reafirmó su papel como plataforma de experimentación sonora y cooperación musical iberoamericana mediante conciertos, ciclos y talleres, con la participación de artistas como Andrea Echeverri, Luisa Almaguer, Queralt Lahoz, La Bruja de Texcoco, Rosa Pistola, Calequi y Las Panteras, La Sra. Tomasa y Joan Garriga y el Mariatxi Galáctico, entre otras (os).

Las artes escénicas también tuvieron un lugar central, con clases magistrales, talleres y funciones. Destacó la participación de Josep Maria Miró, Premio Nacional de Literatura Dramática, quien junto con el creador y transformista Roberto G. Alonso impartió el taller Dramaturgias travestis; así como la presencia de Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025, con la presentación de Extraña manera de estar viva, un espectáculo de poesía audiovisual performativa.

En el ámbito literario, el ciclo Sesión Vermú propuso encuentros entre la palabra y la música, con la participación de autoras y autores como Begoña Gómez Urzaiz, Aura García-Junco, Paulina Flores, Daniel Saldaña, Andrés Neuman y Alejandro Zambra.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el CCEMx presentó el programa Espejo FIL, con la finalidad de ofrecer una mirada plural y transdisciplinar sobre Barcelona, ciudad que en 2025 fue Invitada de Honor en la FIL, a través de actividades vinculadas con las letras, la música y las artes escénicas.

El CCEMx fortaleció su compromiso con los derechos culturales de las infancias mediante programas que fomentan la creatividad, la imaginación y el aprendizaje a través del arte y la tecnología. Entre ellos, ¡Anímate a animar!, proyecto en el que las y los participantes crearon cortometrajes animados mediante la técnica de stop motion, desarrollando habilidades narrativas y digitales en un entorno colaborativo.

Asimismo, en colaboración con la Coordinación Nacional Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura de México, se realizó el programa VeranoES, que articuló talleres y espectáculos en torno a la ciencia, los derechos humanos, el patrimonio, la música y las artes escénicas.

Durante 2025, la emblemática Terraza del Centro Cultural de España en México dio la bienvenida a la propuesta gastronómica de La Chicha, un punto de encuentro multidisciplinario en el que dialogan la cultura, las artes y la gastronomía.

Este balance anual coincide con el inicio de una nueva etapa institucional para el Centro Cultural de España en México, bajo la dirección de José Carlos Balaguer Paredes, así como con la incorporación de Eva de Mingo Nieto como Consejera Cultural y Científica de la Embajada de España en México, en el marco del trabajo de la AECID y de la cooperación cultural entre ambos países.

Mención especial merece la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena, inaugurada en 2025, una muestra sin precedentes que pone en valor el diálogo cultural entre España y México. Organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, a través de la AECID, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH), la exposición reúne más de 450 piezas arqueológicas y se presenta en cuatro grandes sedes en España: el Museo Arqueológico Nacional, la Fundación Casa de México, el Instituto Cervantes y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.