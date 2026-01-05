El ser mujeres, no nos obliga a todas escribir sobre maternidad: Julia Cuéllar

Antología La escritora y editora Julia Cuéllar dijo que se recibieron 450 cuentos, de los cuales se seleccionaron 25.

Cuando las mujeres libremos los temas asignados femeninos en la vida cotidiana -como la cocina, los hijos, el maltrato y los cuidados- también comenzaremos a mirar y escribir desde otra perspectiva.

Al menos eso considera la escritora y editora Julia Cuéllar ,“no estoy inventando el hilo negro, está en el libro de la Habitación Propia planteado desde el principio”, según comenta en entrevista sobre la 8va Antología de Escritoras Mexicanas (Publicaciones Ocelote, 2025) de la que es co-coordinadora.

“¿Por qué los hombres no hablan de hacerse el café o los huevos o el desayuno? Si finalmente también cocinan, ¿o no? ¿Por qué los hombres no hablan de cambiar un pañal, si se supone que también tendrían que cambiar un pañal?”, continúa con la reflexión.

Concede que “no porque somos mujeres todas vamos a tratar temas de maternidad o de cuidado, de la cocina o de cambiar pañales, pero sí hay algo que nos hace mirar ahí”.

Así como “eso que decíamos que es instinto maternal no es cierto y cualquier ser humano puesto en una situación así [de cuidado] lo desarrolla, una vez que las mujeres nos pongamos en otras situaciones, narraremos también desde otros lugares”.

“Pensemos que una vez ya que eres gobernadora, presidenta municipal, astronauta, corregidora, ya ves otras cosas, estás en mesas de toma de decisiones: habrá cuentos de juntas, habrá cuentas de venta, habrá cuentos de cosas que a lo mejor en cierto momento histórico nos estaban vedados”, agrega.

En ese sentido señala que, anteriormente, hubo ediciones donde la mayoría de las escritoras proponían temas como maternidad y violencia doméstica. Sin embargo, con el tiempo se han abierto a otros temas y en esta octava edición ya se incluyen cuentos de fantasía, con personajes variados.

Antología El volumen editado.

ANTOLOGÍA

La octava Antología de Escritoras Mexicanas (Publicaciones Ocelote, 2025) es fruto de un Certamen Nacional de Cuento, organizado por las plataformas digitales EscritorasMx y Bitácora 52, que este año recibió 450 propuestas.

El libro reúne a 25 escritoras provenientes de distintos lugares del país, editadas por Julia Cuéllar y Cristina Liceaga, con prólogo escrito por Rayo Guzmán.

“Esto es una plataforma para muchas que dudan y está padre que para el prólogo busquemos escritoras que tienen más trayectoria, porque también valida el trabajo de seleccionar los mejores cuentos y decirles a estas mujeres: venga, ahí vas, es el camino y somos comunidad”, plantea Julia Cuéllar.

Recuerda que la convocatoria del concurso sale anualmente el 8 de marzo, generalmente cierra el 8 de agosto y los resultados se anuncian en septiembre. No hay remuneración para las ganadoras, pues el proyecto se autosustenta y no tiene esos recursos.

En cambio, el premio consiste en la edición del cuento dentro de una Antología (de la cual se otorgan 2 ejemplares a cada autora, así como un precio especial en caso de querer adquirir más) y la promesa de buscar contactos con medios de comunicación y ferias de libros.

“Vamos tratando de ir a distintas ciudades, donde están [las autoras] y luego también ellas participan, se vuelve más un proyecto colaborativo”.

Detalla que todas las antologías son de cuentos, “solo una vez se hizo concurso de novela, pero ya no lo hemos retomado. Lo único que pedimos es que no sea cuento infantil, es de cualquier temática y les damos una cantidad de palabras como límite”.

Respecto de los criterios de selección, Julia Cuéllar elabora la intención de encontrar narraciones “desde un punto de vista interesante, que sean cuentos que atrapen, que aportan algo distinto”.

Además de buscar cuentos novedosos, la curaduría de la antología privilegia aquellos que tengan elementos literarios perdurables en el tiempo.

“Buscamos también que sea un mapa de lo que las mujeres de México están escribiendo. Mientras seas mexicana, aunque vivas en Singapur, mientras mantengas la nacionalidad -nos mandas tu pasaporte o algo que identifique que sigues siendo mexicana- y puedes participar”, invita la editora y coordinadora.

Las autoras que integran la 8va Antología de Escritoras Mexicanas (Publicaciones Ocelote, 2025) son: Adriana Campos Villaseñor, Dalia León, Daniela Arredondo, Edurne Villanueva, Elisa Moravis, Éricka Ishaiah Zapata Rodríguez, Erika Castillo, Esteli Morales Huitzil, Heidy Serrano, Joamit Escudero Pozos, Julieta Navarrete Cervantes, Karen Padilla, Karen Altamirano, Karime Velázquez Martínez, Raquel Agrazaguilar, María de los Ángeles Pérez Villar, Pilar Rodríguez-Dobarganes, Gabriela Camberos Luna, Mayla Galilea Royina Arróniz, Susana Malagón, Verónica Anaya, Xóchitl Tavera Cervantes, Yesenia Jasso y Zully Vaillard.