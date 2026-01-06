Alistan la 38 edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro; participan 34 compañías

Teatro La presentación de la 38 edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro.

Para visibilizar al Teatro Independiente, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentaron la 38 edición del Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, evento emblemático que celebra el intercambio cultural y la persistencia de las artes escénicas frente a la tecnología.

Marla Anel, coordinadora de eventos y del Encuentro Nacional de los Amantes de Teatro, dijo en exclusiva a Crónica que si algo define la tendencia de este año es el giro hacia las jóvenes audiencias.

Resaltó que de manera orgánica y sin imposiciones temáticas por parte de la organización, la mayoría de las propuestas recibidas están enfocadas en niños y jóvenes.

“Serán abordados problemas complejos, como las relaciones familiares, pero adaptados para que las nuevas generaciones puedan disfrutar y reflexionar sobre su propia realidad; este enfoque es vital para la formación de nuevos públicos”, dijo.

En palabras de los organizadores, el arte sensibiliza al ser humano, convirtiéndolo en un ser pensador y selectivo.

“Un espectador que cuestiona lo que consume en el escenario es un ciudadano que difícilmente se conformará con la mediocridad en otros ámbitos de la vida; el teatro, en este sentido, se convierte en un acto de comunicación humana que ninguna tecnología podrá suplantar”, explicó.

Detalló que el evento será implementado del 8 al 25 de enero en los recintos del Centro Cultural del Bosque (CCB), que serán convertidos en un refugio artístico, escaparate del arte escénico independiente y foro abierto a expresiones artísticas provenientes de diversas regiones del país.

Explicó que el encuentro ofrece una variada cartelera de 34 compañías nacionales con entrada gratuita para el público en los teatros Orientación Luisa Josefina Hernández y El Granero Xavier Rojas, del CCB, de jueves a domingo, además de una función el miércoles 21 de enero.

A diferencia de los festivales competitivos, el encuentro fue definido como inclusivo, sin jurados ni jerarquías, donde la participación individual y la trascendencia del trabajo colectivo son los valores fundamentales.

“La esencia de este encuentro radica en su horizontalidad; a diferencia de otros certámenes, aquí no existe una “mafia” que decida quién tiene derecho a pisar las tablas”, afirmó.

Añadió que “no se trata de un festival, ni mucho menos de un concurso donde el ego prime sobre la creación; estamos ante el Encuentro Nacional de los Amantes del Teatro, una experiencia de vida que celebra 45 años de labor ininterrumpida”.

Los organizadores revelaron en conferencia de prensa una tendencia actual hacia las obras para jóvenes audiencias y subrayaron que el teatro es un acto de resistencia humana y comunicación vital.

La participación se basa en el criterio personal de los miembros activos del Centro Mexicano del ITI UNESCO, quienes se inscriben no como entes corporativos, sino como individuos comprometidos con el arte escénico, señaló.

Dijo que es un ejercicio de libertad creativa donde lo que importa es la trascendencia del trabajo y la posibilidad de medirse con un público que, década tras década, se ha vuelto más selectivo y pensante.

PROGRAMACIÓN Y RITUALIDAD

El telón se levantará el jueves 8 de enero en el Teatro Orientación con la obra Ley de gravedad, de la Ciudad de México.

A partir de ese momento, el flujo de historias será incesante, con funciones que se sucederán una tras otra; el público deberá estar atento a la dinámica de acceso: debido a la alta demanda y a que teatros como el Orientación o El Granero, tienen aforos limitados de aproximadamente 320 personas, y es necesario formarse con antelación.

“Al terminar cada función, el teatro se desaloja para permitir que quienes esperan en fila tengan la oportunidad de vivir la experiencia”, explicó.

Dijo que la programación incluye títulos tan diversos como Ecos y cadenas, El diario de Ana Frank, Pastores de la ciudad de Emilio Carballido, y adaptaciones de clásicos como Hijas y Mujeres de Hombres Libresbasada en Sófocles y Eurípides. También habrá espacio para el teatro físico y el mimo con obras como Un mimo su amor y un perro, y propuestas contemporáneas como Descarnada de Han Kang. El cierre triunfal tendrá lugar el domingo 25 de enero en el Teatro El Granero con la puesta en escena de La edad de la ciruela.

UNA CARTELERA CON AUTOGESTIÓN DE EXCELENCIA

Marla Anel reveló que la geografía del talento para esta edición es vasta; detalló que las 34 compañías participantes provenientes de 10 estados de la República desde la frontera norte hasta el sureste.

“Este despliegue logístico es una proeza del teatro independiente; las compañías foráneas autogestionan sus traslados y hospedaje, haciendo suyo el espacio del teatro con la convicción de que este encuentro es fundamental para su crecimiento y educación”, afirmó.

Reveló que entre las “curiosidades de este año” resalta la presencia de una compañía infantil proveniente de Reynosa, que compartirá cartelera con grupos de adultos, porque el teatro es un lenguaje transgeneracional.

PAGO VOLUNTARIO, PACTO DE RESPETO

Señaló que aunque la entrada es libre, el encuentro propone un concepto de “cobro simbólico” pero exigente: el “respeto absoluto”.

Detalló que “se invita al espectador a un pago voluntario que consiste en apagar los celulares y honrar el trabajo de quienes han ensayado durante un año para ofrecer esa función”.

Afirmó que esto es un recordatorio de que “el teatro no es un producto de consumo desechable, sino un ser vivo que requiere la presencia y el compromiso del otro; incluso en medio de las dificultades administrativas, como las que impidieron la participación activa de una delegación de Haití este año debido a trámites de relaciones exteriores, el espíritu de hermandad persiste”.

El presidente del Centro Haitiano del ITI estará presente como observador, tendiendo puentes para futuras colaboraciones académicas y artísticas a mediados de año.

Valor Nacional, a Escena

Detalló que las piezas teatrales corresponden a agrupaciones provenientes de diversas alcaldías de la Ciudad de México como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

También de municipios del Estado de México como Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Izcalli, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero y Toluca; y de localidades de Coahuila, Colima, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz.

En el Encuentro Nacional de los Amantes de Teatro participa activamente también la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con el Centro Mexicano de Teatro A.C. ITI UNESCO.

Los protagonistas de la conferencia de prensa señalaron que “cuando todo lo demás falle, el teatro será lo último que quede, porque es el espacio donde el que oye reacciona y el que habla se compromete”.

Añadieron que asistir a estas funciones es más que ver una obra; es participar en un ritual que ha sobrevivido a mudanzas de recintos, crisis económicas y cambios sociales.

Sencillamente “es darnos cuenta de que, a través del arte, seguimos vivos y encontrados”.

El evento fue aprovechado para partir la tradicional Rosca de Reyes para fomentar las tradiciones y cultura de México.