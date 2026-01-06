La espectacular llegada de Japón al Museo de Antropología: historia, arte y samuráis en CDMX este 2026

Japón llega al Museo de Antropología: historia, arte y samuráis en CDMX este

En 2026, el Museo Nacional de Antropología (MNA) se pondrá aún más interesante con una exposición única que promete cautivar a los visitantes de la Ciudad de México con más de 100 piezas inéditas provenientes de Japón.

Esta muestra es el resultado de un intercambio cultural entre México y Japón que pone en el centro el diálogo entre civilizaciones a través del arte y la historia milenaria.

Más allá de una simple exhibición, es una invitación a recorrer 14 mil años de cultura japonesa, desde piezas del periodo Jōmon hasta expresiones contemporáneas que reflejan la transformación de ese país insular a lo largo de los siglos.

¿Qué encontrarás en esta exposición?

Al entrar a esta muestra, te encontrarás cara a cara con joyas culturales que difícilmente salen de Japón. Entre ellas destacan:

Piezas cerámicas del periodo Jōmon

Efigies funerarias y esculturas budistas del siglo IX

Kimonos del siglo XVIII

Armaduras de samuráis de la era Edo

Esta colección no solo destaca por su valor histórico, sino por ofrecer una mirada profunda a las múltiples capas del alma japonesa, desde lo ritual hasta lo cotidiano.

Curaduría temática para entender Japón

La muestra está organizada en seis núcleos temáticos, lo que permite un recorrido narrativo y estimulante para cualquier visitante, ya sea amante de la historia, la moda o simplemente curioso por conocer más del universo nipón.

Estos núcleos están diseñados para llevar al público desde los orígenes culturales hasta los temas más contemporáneos, siempre con un enfoque didáctico y sugerente.

Este proyecto es la respuesta a una gran muestra realizada en Japón, donde el Museo Nacional de Tokio exhibió durante 2023 y 2024 una exposición sobre las civilizaciones maya, azteca y teotihuacana, que atrajo a más de 300 mil visitantes y se convirtió en una de las más exitosas de ese museo. Este movimiento recíproco habla de respeto e interés cultural entre dos naciones.