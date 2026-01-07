El Festival de Cine de Morelia presenta una curaduría formada por los cortometrajes de la edición número 23

Curaduría FICM

El día siete de enero del 2026, tres meses después de la conclusión del veintitresavo Festival Internacional de Cine de Morelia, el cual tuvo lugar del 10 al 19 de octubre del 2025, por medio de un comunicado de prensa, se anunciaron las cifras de asistentes de la última edición. Con una gran cantidad de funciones gratis y otras tantas al aire libre, las cifras registraron un público total de 6,376 personas.

En base a este crecimiento se puede confirmar que en el país sigue existiendo un interés, que va en ascenso, por este tipo de eventos.

Y que por su parte, el cortometraje continúa consolidándose como un espacio de goce para la exploración creativa y para darle la bienvenida a nuevas voces y público por igual.

En el Festival Internacional de Cine de Morelia, la ficción, el documental y la animación conviven en un mismo lugar en donde logran encontrar un panorama rico en miradas, estilos y narrativas que muestra que el cine en México se encuentra en constante evolución.

Para celebrar esto, a partir de enero del año presente, va a ser posible encontrar por medio del programa, FICM Presenta: Cortometrajes en competencia del 23er FICM, la mayoría de los cortometrajes que formaron parte de la competencia oficial del año pasado.

Dichas funciones tendrán lugar en escuelas, universidades, festivales, cineclubes y espacios de exhibición comunitarios, con el objetivo de ampliar el acceso a este conjunto de obras.

Una novedad de este años, es que casi todos los cortometrajes van a estar subtitulados al español, esto para poder facilitar el acceso a personas con discapacidad auditiva, con lo que se avanza hacia una exhibición más incluyente

FICM Presenta

Es la plataforma del Festival Internacional de Cine de Morelia y se encarga de la difusión permanente y continua de la cultura cinematográfica tanto en México como en todo el mundo. Asimismo se promociona el trabajo de los nuevos talentos del cine nacional y la consolidación de nuevas audiencias para transformar y enriquecer la cultura local a través del cine.