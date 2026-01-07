“Galleta”: el libro coreano que cruza fronteras y llega al corazón de los lectores mexicanos

La escritora surcoreana Kim Sun Mi celebró la publicación en español de su libro “Galleta”, editado en México por Editorial Océano, y compartió su emoción por presentarlo por primera vez ante lectores mexicanos, experiencia que calificó como “un sueño” y una gran responsabilidad.

Durante una entrevista, la autora señaló que esta es la primera ocasión en que visita México y que la recepción de su obra en español la llena de gratitud. Aseguró sentirse profundamente agradecida con los lectores y con quienes hicieron posible la traducción del libro, el cual ya ha sido publicado en nueve idiomas.

“Es una sensación muy rara, pero muy bonita”, expresó Kim Sun Mi al hablar de ver su obra traducida a lenguas tan distintas al coreano. Reconoció que, aunque no puede leer todas las versiones, le emociona saber que su historia conecta con personas de diferentes países y culturas.

Sobre el origen de “Galleta”, la autora explicó que la idea surge de un dicho popular en Corea: cuando una galleta se rompe, también se rompe el corazón. A partir de esa metáfora, construyó una historia para representar a personas que se sienten ignoradas, frágiles o que están perdiendo su presencia emocional, utilizando la imagen de una galleta que se rompe con facilidad.

Kim Sun Mi destacó que uno de los retos de la obra fue trasladar al lenguaje escrito una experiencia sensorial, particularmente la escucha, ya que es un sentido difícil de narrar. No obstante, señaló que el proceso creativo fluyó de manera natural una vez que logró estructurar a los personajes y al protagonista, un trabajo que le tomó alrededor de un año.

La autora también compartió que escribió el libro mientras trabajaba en una universidad, aprovechando sus tiempos libres, y explicó que en Corea del Sur es posible dedicarse de tiempo completo a la escritura, ya que la labor literaria cuenta con mejores condiciones de remuneración que en otros países.

En cuanto a la traducción, señaló que le sorprendió gratamente que la edición en español conservara los elementos visuales originales, incluidos los dibujos, lo que considera una señal de respeto hacia la obra. Recordó además que, aunque ya había visitado España, nunca imaginó que su libro llegaría al mundo hispanohablante.

Kim Sun Mi manifestó su deseo de que “Galleta” sea leído no solo por adolescentes y jóvenes mexicanos, sino también por personas adultas, y expresó su interés por conocer más autores y libros de México para fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.

Finalmente, destacó que la literatura permite conectar emociones universales más allá del idioma. “La lectura coreana y la mexicana, al final, hablan de lo mismo: de lo que sentimos como personas”, afirmó, confiando en que el diálogo literario entre Corea y México continúe ampliándose.