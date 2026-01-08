La Casa Centinela transforma un espacio de la Roma en un punto de encuentro cultural

Punto de encuentro cultural Especial

Durante seis semanas, un establecimiento de la colonia Roma Sur se convirtió en un punto de encuentro distinto a lo habitual. La Casa Centinela, una activación temporal instalada en el espacio Ajeno, propuso una serie de experiencias que combinaron diseño, programación cultural y convivencia social, atrayendo a cientos de visitantes a lo largo de su duración.

El proyecto consistió en la intervención total del venue, tanto en su identidad visual como en su dinámica cotidiana. A lo largo de este periodo se llevaron a cabo seis experiencias distintas, entre ellas tres encuentros abiertos al público y tres activaciones temáticas, que reunieron a aproximadamente 850 asistentes en total.

Más allá de la asistencia presencial, La Casa Centinela generó una amplia conversación en plataformas digitales. De acuerdo con cifras compartidas por los organizadores, los contenidos derivados de las actividades alcanzaron más de ocho millones de visualizaciones, impulsados por la participación de creadores de contenido y la difusión orgánica en redes sociales. Este impacto digital se reflejó en un crecimiento significativo de la comunidad en Instagram, con más de 31,000 nuevos seguidores y 54,200 interacciones durante el periodo de la activación.

El caso de La Casa Centinela se suma a una tendencia creciente en la ciudad: la transformación temporal de espacios tradicionales en entornos culturales y experienciales, donde la programación y la narrativa del lugar juegan un papel central para atraer nuevas audiencias. En este sentido, Ajeno dejó de operar únicamente como un establecimiento nocturno para convertirse, por algunas semanas, en un punto de convergencia entre vida urbana, diseño y experiencias colectivas.

Este tipo de intervenciones refleja cómo los espacios urbanos continúan adaptándose a nuevas formas de consumo cultural y social, particularmente entre públicos jóvenes que buscan propuestas efímeras, inmersivas y compartibles, tanto dentro como fuera del espacio físico.