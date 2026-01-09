Agenda cultural de la UNAM del 12 al 18 de enero

Artes visuales
Residencia artística
Natura Naturans/Naturata. Camilla Alberti
Camilla Alberti es una artista interdisciplinaria que alternativamente aborda la pintura, la escultura y el bordado industrial. De origen italiano, Alberti realizará una residencia auspiciada por el Ministerio de Cultura de Italia, el Instituto Villa Adriana y Villa d’Este, el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México y la UNAM. En la actualidad explora los procesos de transformación de la materia, algunos de los cuales tienen su origen en prácticas vinculadas a la alquimia y la brujería. Parte de ese trabajo podrá observarse durante su estadía en México.
Del 17 de enero al 17 de marzo
Casa del Lago
Bosque de Chapultepec, Primera Sección
chopo.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Música
Festival Internacional de Piano
La cita anual que reúne a virtuosos del piano procedentes de diversos países. Este año el programa presenta a Abraham Barrera, Mauricio Náder, Rodolfo Ritter, Roger Ritter, Andy Emler, Daniela Liebman, Rachid Bernal, Suzana Bartal, Edith Ruiz, Sophia Liu y Gonzalo Gutiérrez, entre muchos más, quienes interpretarán un amplio y ecléctico repertorio pianístico que incluye a Revueltas, Lizst, Schumann, Chaikovski, Rajmáninov y Bernstein, por mencionar a algunos. El Woodstock del piano, ni más ni menos.
Hasta el sábado 31 de enero
Salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
Programación completa:
musica.unam.mx
Gala de inauguraciónOFUNAM 90 aniversarioCarmina Burana
En ocasión del aniversario número 90 de la orquesta universitaria, la obra cumbre de Carl Orff –que está basada en una serie de poemas de los siglos XII y XIII y que proceden de un manuscrito medieval homónimo que agrupa textos en latín, alemán y provenzal– será objeto de revisión por parte de la OFUNAM. Luis Manuel Sánchez es el director huésped y dirigirá a Arisbé de la Barrera (soprano), Carlos Velázquez (tenor) y Amed Liévanos (barítono). Completan el elenco el Coro Filarmónico Universitario con José Luis Sosa al frente, y el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM a cargo de Patricia Morales.
Sábado 17 | 8 pm y domingo 18 | 12 pm
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
Primer piso: $400*; orquesta: $300*; segundo piso: $200*
Danza
Hijos del azar
Marco Josué Gómez Núñez, dirección Marijóse Muriedas García, coreografía
Compañía ANIMA, Artes del Movimiento
Hijos del Azar es un dueto de danza contemporánea que fusiona a esta disciplina con la literatura latinoamericana, esto con el objetivo de explorar los vínculos que existen entre la soledad y la memoria de los seres humanos. Esta pieza se inspira en textos de Peri Rossi, Rosario Castellanos, Julio Cortázar y Muriedas.
Viernes 16 | 7 pm, sábado 17 y domingo 18 | 12:30 pm
Salón de Danza
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
ENTRADA LIBRE
Cupo limitado
Teatro
El mar es un pixel
David Gaitán, dramaturgia y dirección
Mario Marín del Río, diseño de escenografía y vestuario
Tras la aparición de una lista en la puerta de la iglesia de una pequeña aldea, los feligreses comienzan a experimentar una situación extraña: su honra crece, decrece o desaparece al ritmo del clamor popular. Paralelamente, el insólito surgimiento de un nuevo juguete que aparece en la puerta de cada casa de la aldea trastorna a la comunidad por completo en virtud de la interacción que los habitantes comienzan a establecer con el mismo: admiración, odio, erotismo, sumisión… El concepto de lo aspiracional en su estado más crudo.
Jueves 15 y viernes 16 | 8 pm, sábado 17 | 7 pm, domingo 18 | 6 pm
Teatro Juan Ruiz de Alarcón
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30
Cine
29º Tour de Cine Francés
La tradicional muestra itinerante de cine francés contemporáneo (se presenta en versión original subtitulada) que recorre la República mexicana antes de su estrenarse comercialmente en las salas del país. Siete películas entre las que destacan las cintas más recientes de François Ozon y de Cédric Klapisch, así como el debut como director del actor Daniel Auteuil.
15 al 18, 22 al 25, 29 al 31 de enero y 1 de febrero
Sala Julio Bracho
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
Programación completa:
filmoteca.unam.mx
$40*