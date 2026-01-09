Agenda cultural de la UNAM del 12 al 18 de enero

Teatro Una escena de la obra "El mar es un pixel" que se presentará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

Artes visuales

Residencia artística

Natura Naturans/Naturata. Camilla Alberti

Camilla Alberti es una artista interdisciplinaria que alternativamente aborda la pintura, la escultura y el bordado industrial. De origen italiano, Alberti realizará una residencia auspiciada por el Ministerio de Cultura de Italia, el Instituto Villa Adriana y Villa d’Este, el Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México y la UNAM. En la actualidad explora los procesos de transformación de la materia, algunos de los cuales tienen su origen en prácticas vinculadas a la alquimia y la brujería. Parte de ese trabajo podrá observarse durante su estadía en México.

Del 17 de enero al 17 de marzo

Casa del Lago

Bosque de Chapultepec, Primera Sección

ENTRADA LIBRE

Música

Festival Internacional de Piano

La cita anual que reúne a virtuosos del piano procedentes de diversos países. Este año el programa presenta a Abraham Barrera, Mauricio Náder, Rodolfo Ritter, Roger Ritter, Andy Emler, Daniela Liebman, Rachid Bernal, Suzana Bartal, Edith Ruiz, Sophia Liu y Gonzalo Gutiérrez, entre muchos más, quienes interpretarán un amplio y ecléctico repertorio pianístico que incluye a Revueltas, Lizst, Schumann, Chaikovski, Rajmáninov y Bernstein, por mencionar a algunos. El Woodstock del piano, ni más ni menos.

Hasta el sábado 31 de enero

Salas Nezahualcóyotl y Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

Gala de inauguraciónOFUNAM 90 aniversarioCarmina Burana

En ocasión del aniversario número 90 de la orquesta universitaria, la obra cumbre de Carl Orff –que está basada en una serie de poemas de los siglos XII y XIII y que proceden de un manuscrito medieval homónimo que agrupa textos en latín, alemán y provenzal– será objeto de revisión por parte de la OFUNAM. Luis Manuel Sánchez es el director huésped y dirigirá a Arisbé de la Barrera (soprano), Carlos Velázquez (tenor) y Amed Liévanos (barítono). Completan el elenco el Coro Filarmónico Universitario con José Luis Sosa al frente, y el Coro de Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música de la UNAM a cargo de Patricia Morales.

Sábado 17 | 8 pm y domingo 18 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Primer piso: $400*; orquesta: $300*; segundo piso: $200*

Danza

Hijos del azar

Marco Josué Gómez Núñez, dirección Marijóse Muriedas García, coreografía

Compañía ANIMA, Artes del Movimiento

Hijos del Azar es un dueto de danza contemporánea que fusiona a esta disciplina con la literatura latinoamericana, esto con el objetivo de explorar los vínculos que existen entre la soledad y la memoria de los seres humanos. Esta pieza se inspira en textos de Peri Rossi, Rosario Castellanos, Julio Cortázar y Muriedas.

Viernes 16 | 7 pm, sábado 17 y domingo 18 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

El mar es un pixel

David Gaitán, dramaturgia y dirección

Mario Marín del Río, diseño de escenografía y vestuario

Tras la aparición de una lista en la puerta de la iglesia de una pequeña aldea, los feligreses comienzan a experimentar una situación extraña: su honra crece, decrece o desaparece al ritmo del clamor popular. Paralelamente, el insólito surgimiento de un nuevo juguete que aparece en la puerta de cada casa de la aldea trastorna a la comunidad por completo en virtud de la interacción que los habitantes comienzan a establecer con el mismo: admiración, odio, erotismo, sumisión… El concepto de lo aspiracional en su estado más crudo.

Jueves 15 y viernes 16 | 8 pm, sábado 17 | 7 pm, domingo 18 | 6 pm

Teatro Juan Ruiz de Alarcón

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

$150*

Jueves Puma: $30

Cine

29º Tour de Cine Francés

La tradicional muestra itinerante de cine francés contemporáneo (se presenta en versión original subtitulada) que recorre la República mexicana antes de su estrenarse comercialmente en las salas del país. Siete películas entre las que destacan las cintas más recientes de François Ozon y de Cédric Klapisch, así como el debut como director del actor Daniel Auteuil.

15 al 18, 22 al 25, 29 al 31 de enero y 1 de febrero

Sala Julio Bracho

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Programación completa:

$40*