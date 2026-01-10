Denuncian trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos despidos injustificados

Protesta Trabajadores de la Biblioteca Vasconcelos protestan por los despidos injustificados.

Este sábado por la mañana un grupo de manifestantes cerró el paso sobre avenida Insurgentes, a la altura del Metrobús Buenavista, en la CDMX, con pancartas que denuncian despidos injustificados en la Biblioteca Vasconcelos.

“Claudia Curiel, basta de despidos injustificados en la Vasconcelos” y “Claudia Sheinbaum, es tiempo de mujeres y nos está corriendo. Somos fundadoras de la Biblioteca Vasconcelos con 20 años (...)”, son algunos de los reclamos que portaron como estandartes, entre cláxones y molestias de automovilistas.

La Biblioteca Vasconcelos, que fue inaugurada el 16 de mayo de 2006, cumple 20 años de funciones este año. Anteriormente, el pasado 7 de enero, medios de comunicación reportaron protestas en la entrada del recinto (en la misma zona de la ciudad), por el mismo motivo.

Los manifestantes advirtieron entonces que el 2 de enero -durante el periodo vacacional- se les notificó su cese laboral vía correo electrónico y denunciaron el sistema de contratación que permite despedirlos como “trabajadores eventuales” a pesar de haber participado en la catalogación de este acervo bibliotecario desde sus inicios, por lo que continuarían realizando actos pacíficos de reclamo, hasta obtener una respuesta satisfactoria.

“Dejan sin empleo a madres solteras, personas con discapacidad y adultos mayores”, fue una de las consignas con las que se plantaron en la vialidad, entre 10 y 11 de la mañana de este 10 de enero.