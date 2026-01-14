La gira nacional de la Osinjuve llega al Cenart; ofrece concierto el 24 de enero

Gira La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (Osinjuve) . (Cenart)

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) será la sede donde la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (Osinjuve) de su primera gira del 2026, con un concierto conformado con obras de Bizet, Revueltas, Mussorgsky, Rossini y Tchaikovsky, con la dirección de Anatoly Zatin, como solista el pianista superestrella de China, Niu Niu, y conducción de Vlada Zatine.

La primera gira de la Osinjuve inicia en Durango el viernes 16 de enero a las 19:00 horas, después se irán hacia Colima el 19 de enero, seguido de Guadalajara el 21 de enero y concluirá en la Ciudad de México el 24 de enero. Cada presentación busca no solo ofrecer un concierto, sino también generar un vínculo cultural entre los jóvenes intérpretes y las comunidades que los reciben.

De acuerdo a un comunicado del Cenart, “Niu Niu” es el nombre artístico de Shengliang Zhang (Xiamen, 1997), quien desde los tres años dio muestras de su talento musical. Debutó a los seis y a los ocho fue el alumno más joven de la escuela de música afiliada al Conservatorio de Shanghái.

A los nueve, añade la institución, fue el pianista más joven en firmar un contrato con el sello internacional EMI Classics y desde entonces ya tiene una discografía de 10 álbumes, incluyendo dos con Decca Classics. Entre 2014 y 2018 estudió en Juilliard School (Nueva York) con beca completa.

Después, describe el Cenart, actuó en los Premios Pearl 2007 en el Royal Festival Hall de Londres, en presencia del actual Rey Carlos III. “En 2018-2019 grabó las interpretaciones de piano del personaje Wei Pang en la serie animada de Netflix El bosque del piano. En abril de 2024 lanzó “Tchaikovsky: Concierto para piano No.1 y Sinfonía No.6”, en vivo con la Filarmónica de Hong Kong y el maestro Jaap Van Zweden”.

LA ORQUESTA JUVENIL

El Cenart señala que la Osinjuve es una iniciativa del Conservatorio de Música de Durango, , auspiciado por la Secretaría de Educación Pública de México. “Su objetivo principal de este programa es ofrecer a jóvenes músicos de México la oportunidad de realizar prácticas con reconocidos maestros y solistas internacionales”.

Describió que la Osinjuve está conformada por los mejores músicos jóvenes de México, estudiantes y recién egresados del nivel de Licenciatura, seleccionados mediante convocatoria. En esta primera gira nacional se cuenta con la participación de Niu Niu y la orquesta es dirigida por el destacado maestro Anatoly Zatin, compositor, pianista y director orquestal con más de 40 años de trayectoria, galardonado con la Medalla Mozart y la Medalla de Honor de la UNICEF, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, director general del Conservatorio de Música de Durango.

Zatin fue director titular de la Orquesta de Cámara B-A-C-H y del Teatro Musical de Ekaterimburgo (Rusia). Ha dirigido a las orquestas: Filarmónica de Leningrado, Orquesta del Teatro Kírov, Sinfónica de Moscú, Filarmónicas de Kiev, Lugansk, Chernigov, Uzhhorod, Czernowitz, Filarmónica de Kanagawa (Japón), Filarmónica de Shanghái (China), Czech Virtuosi (Chequia); en México, a la Filarmónica de la CDMX, Filarmónica de Jalisco, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y las sinfónicas de Aguascalientes, San Luís Potosí, Coahuila, Zacatecas, Sonora y Puebla, entre otras. Es director huésped principal en Pegasus: The Orchestra (Nueva York) y la Filarmónica “Nine Trees” de Shanghái, China.

En tanto que Vlada Zatine, quien se encargará de la conducción del concierto, es pianista concertista ganadora del premio Nadia Reisenberg (Nueva York, 2010), becaria Fulbright, integrante del Dúo Petrof, autora de libros y artículos de música académica, conductora de conciertos y programas radiofónicos, subdirectora académico-artística del Conservatorio de Música de Durango. Graduada con Maestría de Mannes College (Nueva York), discípula de Anatoly Zatin (Universidad de Colima), ganadora de concursos en México, Estados Unidos de América y Europa.

El concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México en el Cenart se llevará a cabo el sábado 24 de enero, a las 19:00 horas , en el Auditorio Blas Galindo. La entrada es libre.

