La muestra “Bajo el signo de Saturno” cierra este 18 de enero y tendrá actividades especiales

Signo La muestra se presenta en el Museo Nacional de Arte.

La exposición Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte concluirá el domingo 18 de enero en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Con motivo de su cierre, el museo ha preparado actividades especiales y ofrecerá horario extendido hasta las 21 horas durante su último día.

Resultado de cuatro años de investigación y con más de 200 piezas en exhibición —entre pintura, escultura, grabado, fotografía, así como objetos e impresos—, Bajo el signo de Saturno se ha consolidado como una de las exposiciones más visitadas del MUNAL en los últimos seis años, con cerca de 300 mil visitantes, cifra similar a la alcanzada por Monet. Luces del impresionismo.

Para despedirla, el recinto ha preparado charlas y talleres gratuitos durante su último fin de semana. Las actividades comenzarán el viernes 16 de enero, a las 12 horas, con la plática “El Tarot como herramienta de autoconocimiento”, a cargo de la artista Eugenia Martínez, quien abordará la conceptualización de su obra El Antiguo tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna. Las mujeres que nacieron del fuego, actualmente exhibida en las salas del museo.

Ese mismo día, a las 16 horas, Mireida Velázquez, directora del MUNAL, y David Caliz, curador de la muestra, participarán en el conversatorio “¿Cómo se hizo la exposición Bajo el signo de Saturno?”, que permitirá a los asistentes conocer el proceso de investigación, conceptualización y desarrollo de la exposición. Ambas actividades se realizarán en el Auditorio Adolfo Best Maugard del MUNAL.

Finalmente, el domingo 18 de enero, a las 12 horas, iniciando en las salas ubicadas en la planta baja y concluyendo en el Patio de los Leones, la gestora cultural y especialista en quiromancia Frida Santana impartirá la charla-taller “¿Qué esconden las líneas de nuestras manos?”, en la que el público podrá realizar su propia lectura adivinatoria. La actividad tendrá entrada libre y cupo limitado.

Cabe resaltar que el domingo 18 de enero el MUNAL ofrecerá horario extendido hasta las 21 horas, con la intención de que quienes no han podido visitar la muestra tengan una mayor oportunidad de recorrer sus salas, aunado a que ese día la entrada será gratuita.

Bajo el signo de Saturno. Adivinación en el arte propone un recorrido por las ciencias herméticas y las prácticas adivinatorias a partir de sus representaciones visuales, integrando miradas desde la historia del arte y la cultura visual.

Dividida en cuatro núcleos, la exposición reúne pinturas del siglo XVII, como Retrato de doña Inés de Velasco, de Baltasar de Echave Orio; impresos y objetos relacionados con el ocultismo y la adivinación del siglo XIX; así como imágenes del Archivo Casasola de inicios del siglo XX.

La muestra incluye obras de artistas del siglo XX como Leonora Carrington, Remedios Varo, André Breton, Pedro Friedeberg, José Horna, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Gerardo Murillo Dr. Atl y Saturnino Herrán, además de creadores contemporáneos como Raúl Pérez y Eugenia Martínez, entre otros.

Desde su inauguración, también se llevaron a cabo actividades paralelas para todo público, entre ellas un programa académico que convocó a especialistas como Mariano Leyva, Tere Arcq, Roberto Ruiz, Daniel Escoto, Mayra Mendoza y Álvaro Rodríguez. Asimismo, se realizaron visitas especiales con artistas presentes en la muestra, a cargo de Nirvana Paz, María José Sesma, Raúl Pérez, Eugenia Martínez y Laura González, así como actividades dirigidas a infancias, que registraron una asistencia récord cercana a las 800 personas.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, Ciudad de México. Se puede visitar de martes a domingo, de 10 a 18 horas. El domingo 18 de enero el horario se extenderá hasta las 21 horas.