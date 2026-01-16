Agenda cultural de la UNAM del 19 al 25 de enero de 2026

MUAC Delcy Morelos exhibe en el MUAC su pieza "El espacio vientre". (UNAM)

Artes visuales

Delcy Morelos. El espacio vientre

Delcy Morelos se dice a sí misma pintora, si bien esa esencia se ha trastocado al punto de cruzar la frontera de las instalaciones y las intervenciones. En lo relativo a esta exposición se trata de una intervención de las llamadas volumétricas de sitio específico que ha sido realizada a partir de una serie de materiales que la autora recolectó en determinados sitios. La artista colombiana, que se ha involucrado en investigaciones en las que convergen la tierra, el color de la piel y la violencia en Colombia, ha creado en El espacio vientre una experiencia inmersiva y sensorial que convoca a los sentidos de la vista, el olfato, el oído y el tacto.

Hasta el 7 de junio de 2026

Martes, miércoles y viernes | 10 am-6 pm; jueves | 10 am-8 pm;

sábados | 11 am-8 pm; domingos | 11 am-6 pm

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

muac.unam.mx

$60 (consulte descuentos)

Música

Festival Internacional de Piano

Daniela Liebman

La otrora niña prodigio, Daniela Liebman, ofrecerá un recital en el marco del Festival Internacional de Piano cuya primera parte incluye la Sonata para piano núm. 16 en sol mayor, Op. 31 núm. 1 de Ludwig van Beethoven; la Pastorale en re mayor de Germaine Tailleferre y En la niebla, de Leoš Janáček. La segunda parte del concierto se aleja del romanticismo y abreva en la modernidad al presentar el Preludio núm. 4 de Isaac Cortijo; las Mazurkas 7 y 8 de Alfredo Carrasco, y algunas obras de Tailleferre seguidas de ciertas selecciones de los Estudios, Op. 33 y Op. 39 de Serguéi Rajmáninov.

Jueves 22 | 8 pm

Salas Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Festival Internacional de Piano

Erik Cortés

En la que será su intervención en el Festival Internacional de Piano, el músico mexicano Erik Cortés interpretará un repertorio compuesto por las baladas y scherzos de Frédéric Chopin. En lo referente a las baladas (cuatro), las cuales fueron escritas entre 1831 y 1842, el músico polaco las concibió como piezas independientes, si bien no es ocioso considerárselas unidas en virtud de su fascinación por la poesía de Adam Mickiewicz, amigo del compositor y figura central del romanticismo en Polonia. En cuanto a los cuatro scherzos, que datan del mismo periodo, se trata de piezas que expanden el sentido tradicional del término –de origen asociado a lo trivial y humorístico– hacia un concepto más amplio y e intenso.

Sábado 24 | 6 pm

Salas Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Festival Internacional de Piano

OFUNAM 90 aniversario

En la que es su primera temporada de 2026, la OFUNAM interpretará un concierto integrado por tres obras representativas, en cuanto a sinfonía y concepto, de los siglos XIX y XX. La primera de ellas es Ethiopia’s Shadow in America, de Florence Price, pieza compuesta en 1932 que alude a la historia –opresión y esperanza incluidas– del pueblo afroamericano en Estados Unidos. Acto seguido, y como parte del Festival Internacional de Piano, Daniela Liebman ejecutará el Concierto para piano núm. 1 en mi bemol mayor de Franz Liszt. La segunda parte del concierto aborda la Sinfonía fantástica de Hector Berlioz, pieza que retrata la pasión que el compositor francés profesaba a la actriz angloirlandesa Harriet Smithson, a la postre esposa del músico.

Sábado 24 de enero | 8 pm y domingo 25 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Danza

Masticando hielo

Gabriela Hernández Cárdenas, dirección

Compañía Motores Danza

Puesta en escena que versa en torno a la anorexia nerviosa y que integra danza contemporánea, instalación plástica, iluminación y sonorización en vivo como un solo dispositivo escénico. Cuatro intérpretes representan a un número igual de facetas de dicho padecimiento y exponen cómo la enfermedad devasta la identidad y transforma la manera en que se experimenta la vida cotidiana. Una aproximación desde la experiencia corporal que no pretende explicar la afección, sino observar de primera mano un proceso de desgaste, control y desaparición progresiva del cuerpo.

Viernes 23 | 7 pm, sábado 24 y domingo 25 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

El adiósDe Mireille BaillyBoris Schoemann, traducción

Producción: Teatro UNAM

Teatro del absurdo repleto de humor negro que expone el trasfondo de una sociedad clasista, machista y asfixiante. Una familia que es víctima de sus propios rituales y taras entra en contacto con otra y, de a poco, esa normalidad sofocante que habitan comienza a resquebrajarse. En síntesis: dos familias disfuncionales que, al encontrarse, ponen en evidencia la violenta relación que existe entre clases sociales y los roles de poder al interior de cada una de ellas. La escenografía es de Anna Adrià Reventós, la música de Alejandro Pressier y el elenco está formado por Esther Orozco, Alejandro Calva, Constantino Morán, Pilar Boliver, Fernando Bueno y Emmanuel Pavía.

Jueves 22 y viernes 23 de enero | 6 pm; sábado 24 y domingo 25 | 12 y 6 pm

Auditorio

Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC)

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado