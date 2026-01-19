Escribir con el fuego: Sofía Buzali recrea la vida de Clarice Lispector

La escritora mexicana Sofía Buzali presenta Ella (Editorial 2 líneas), una novela que se adentra en la vida y el universo creativo de Clarice Lispector, una de las autoras más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX. El libro reconstruye los momentos clave de la trayectoria vital de la escritora brasileña, desde su nacimiento en Ucrania en 1920 y la migración de su familia a Brasil, hasta su consolidación literaria y su muerte en 1977.

En entrevista, Buzali relató que su primer acercamiento a Lispector ocurrió a través de La hora de la estrella, una lectura que la dejó profundamente marcada por su carga emocional y existencial. A partir de entonces, comenzó un largo proceso de exploración de su obra, que incluyó años de lectura, cursos y relecturas constantes, hasta que surgió la necesidad de preguntarse quién era Clarice Lispector más allá del mito literario.

La idea de escribir Ella tomó forma tras concluir su novela anterior sobre Lucia Joyce, hija de James Joyce. En ese periodo de incertidumbre creativa, Buzali volvió a los cuentos de Lispector y decidió indagar en la dimensión humana de la autora. El proceso de documentación se extendió por aproximadamente tres años e incluyó el estudio de biografías fundamentales, como las de Benjamin Moser y Nadia Batella Gotlib.

Uno de los ejes narrativos centrales de la novela es el incendio que marcó la vida de Lispector, cuando, bajo el efecto de somníferos, se quedó dormida con un cigarro encendido. El accidente la llevó a pasar varios meses hospitalizada y estuvo a punto de costarle una mano, con la que escribía. Para Buzali, este episodio simboliza la relación absoluta de Clarice con la literatura, al grado de intentar salvar sus manuscritos antes que cualquier otra cosa.

La autora también aborda otros momentos decisivos en la vida de Lispector, como su infancia marcada por la enfermedad y muerte de su madre, el sentimiento de culpa que la acompañó durante años, su matrimonio con un diplomático brasileño, la vida en el extranjero y el posterior divorcio que la llevó de regreso a Río de Janeiro, ciudad indispensable para su desarrollo creativo.

Buzali explicó que conocer a fondo la biografía de Lispector transformó su manera de leerla, permitiéndole comprenderla como una mujer atravesada por el dolor, el misticismo y una constante reflexión sobre la existencia. No obstante, considera que su obra no es una transcripción directa de su vida, sino un profundo cuestionamiento filosófico y espiritual sobre lo humano.