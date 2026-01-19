Invitan a viaje musical por los siglos XVII y XVIII en Europa mediante concierto en Bellas Artes

Concierto El violinista Heriberto Delgado. (INBAL)

Dos destacados músicos mexicanos de amplia proyección internacional, el violinista barroco Heriberto Delgado y el clavecinista Raúl Moncada, ofrecerán al público una selecta muestra de música antigua con el concierto titulado Del barroco temprano al tardío.

El programa propone un viaje musical por los siglos XVII y XVIII en Europa, a través de obras de compositores como Uccellini, Schmelzer, Muffat, Purcell, Händel y Bach. El concierto se llevará a cabo el domingo 25 de enero, a las 18 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), dentro del ciclo “Música INBAL – Música antigua”, el concierto representa una feliz coincidencia en el escenario de dos músicos que ponen en alto el nombre de México en el mundo.

Especialista en violín barroco, Heriberto Delgado, originario de Hermosillo, Sonora, radica en Italia y colabora regularmente con las orquestas Accademia Bizantina, Concerto Italiano, Il Pomo d’Oro, Divino Sospiro y Modo Antiquo, además de desarrollar una sólida trayectoria como solista.

En México fundó el grupo de cámara I Risonanti y, en Europa, L’aura Rilucente, cuyo primer disco, Haendel – Haydn, fue publicado en 2015. Desde 2014 es maestro invitado de violín barroco en el Instituto Diocesano di Musica Sacra de Florencia, Italia.

Por su parte, el clavecinista Raúl Moncada, egresado de la UNAM y con estudios de especialización en los Países Bajos, desarrolla su carrera en escenarios europeos, principalmente en festivales de música antigua de los Países Bajos y de España.

Es ganador de los premios de música antigua Musica Antiqua Bruges y Bonporti, y forma parte del ensamble Novum Antiqua Musica. A nivel internacional ofrece recitales con Michael Form, Hélène Schmitt, Gabriel Díaz, Aapo Häkkinen y Robert Smith, entre otros. En México ha sido consejero asesor de la Academia de Música Antigua de la UNAM y ha recibido el apoyo a Creadores Escénicos con Trayectoria.

El programa incluye las siguientes obras: Sonata detta la mia signora en do mayor, Op. 4, de Marco Uccellini (Italia, 1603–1680); Sonata IV en re mayor para violín y continuo, de Johann Heinrich Schmelzer (Austria, 1623–República Checa, 1680); y Sonata para violín y continuo en re mayor, de Georg Muffat (Francia, 1653–Alemania, 1704).

Asimismo, se interpretarán Passacaglia y How Happy the Lover (arreglo para clavecín), de Henry Purcell (Reino Unido, 1659–1695); Sonata en re mayor para violín y continuo, HWV 371, de Georg Friedrich Händel (Austria, 1685–Reino Unido, 1759); y Sonata para violín y clavecín obligado en la mayor, BWV 1015, de Johann Sebastian Bach (Alemania, 1685–1750).

Los boletos para el concierto se pueden adquirir en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con 50% de descuento para personas adultas mayores, docentes y estudiantes con credencial vigente, así como en línea a través de Ticketmaster.