Un puente contra el silencio: Cherríe Moraga y la vigencia de un clásico feminista

Este puente, mi espalda (U-Tópicas Ediciones) es una obra fundamental del feminismo interseccional que, a más de cuatro décadas de su publicación original, vuelve a cobrar fuerza con su primera edición íntegra en español. Coordinada por Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa, la antología reúne 46 textos —en prosa y verso— escritos por 29 mujeres estadounidenses de distintos orígenes étnicos, raciales y de clase, cuyas voces cuestionan la violencia estructural, el racismo, el sexismo y las desigualdades que atraviesan la vida cotidiana.

En entrevista, Cherríe Moraga recordó que el origen del libro se remonta a hace 45 años, en un momento clave del feminismo en Estados Unidos. Junto con Anzaldúa, entonces radicadas en San Francisco, identificaron que el movimiento feminista dominante estaba marcado por una perspectiva blanca y de clase media, lo que dejaba fuera las experiencias de las mujeres de color. La idea inicial —explicó— era escribir un panfleto crítico, pero el proyecto creció hasta convertirse en una antología coral.

Moraga subrayó que uno de los principios del libro fue privilegiar voces no académicas, provenientes de la clase trabajadora y vinculadas al activismo. Por ello, se incluyeron poemas, entrevistas, cartas y textos híbridos que dieran cuenta de una escritura más orgánica y cercana a la experiencia vivida. “Queríamos muchas voces”, afirmó, y no un discurso homogéneo o institucionalizado.

La publicación completa en español representa, para Moraga, un acontecimiento profundamente significativo. Más allá del logro editorial, destacó la importancia simbólica de que el libro sea producido en México, país de origen de su identidad chicana. “Es un regreso a nuestras raíces”, señaló, al tiempo que celebró que la obra pueda circular entre lectoras y lectores de habla hispana sin mediaciones parciales.

Desde una perspectiva política, la autora consideró que Este puente, mi espalda sigue siendo urgente. Temas como el racismo, la migración, las fronteras, la crítica a un feminismo privilegiado y la interseccionalidad continúan atravesando las luchas actuales, tanto en Estados Unidos como en México. Para Moraga, el libro funciona como un texto de referencia que puede adaptarse a distintos contextos históricos y dialogar con problemáticas contemporáneas como la violencia institucional, el capitalismo o las políticas migratorias.

Finalmente, la escritora destacó el valor colectivo de la obra y su potencial para generar comunidad. Propuso la lectura en grupos como una forma de activar la conversación política y afectiva que el libro plantea, pues —dijo— sus textos no sólo hablan de la época en que fueron escritos, sino del corazón de quienes siguen enfrentando la exclusión y la desigualdad hoy.