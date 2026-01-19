México debe desmontar la red de complicidades y corrupción: Ramírez Cuéllar

El diputado y vicercoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró la urgencia de reconstruir todo el Sistema Nacional Anticorrupción, y a México le urge desmontar las relaciones, todo indicio o red complicidades y corrupción que afecten la convivencia social.

Ramírez Cuéllar instaló este lunes una mesa de debates para ir a un nuevo marco legal contra la corrupción.

El líder parlamentario enfatizó que también es urgente que se quite el fuero de ley.

“Ojalá ya quitemos el fuero. No sé por qué seguimos manteniendo esta vergüenza y este privilegio que es el fuero. En la Ciudad de México no hay fuero, en Puebla no hay fuero y en Jalisco tampoco hay fuero. Entonces, es inaceptable que se tenga el fuero. Porque esta figura se ha convertido en una fuente de impunidad para cualquier político o gobernante que viola la ley, y no le pase nada”, expuso el legislador.

Alfonso Ramírez Cuéllar comentó que en el foro Sistema Nacional Anticorrupción, presentación de propuestas de reforma a la ley, tiene como objetivo iniciar las conversaciones, los debates, con el propósito de generar un Plan Nacional Anticorrupción, fortalecer el plan sectorial que ha emitido la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

“Hoy abrimos formalmente las consultas, las discusiones para una reforma constitucional y una reforma legal, de tal manera de cumplir con el objetivo señalado por la propia Presidenta de México, de reconstruir todo este sistema en nuestro país. El problema de la corrupción, la criminalidad, la inseguridad atenta contra la calidad de las instituciones, debilita en forma significativa la democracia y la convivencia en el país, y la lucha contra la corrupción se ha colocado como uno de los imperativos más importantes en el debate en todas las entidades de la República y también de la Federación y hoy lo que vamos a hacer pues iniciar formalmente este proceso”, dijo.

El diputado morenista indicó que la urgencia de atacar la corrupción debe empezar por las auditorías y fiscalización en todo el país. Y en marzo toca el relevo del auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo

“Este cambio es una buena oportunidad porque hay que acortar plazos, ser más preventivos, realizar las sanciones y los castigos a que haya lugar. Es una de las cosas de mayor urgencia, que ya el Congreso, la Cámara de Diputados, discuta con fuerza esta iniciativa que hemos presentado para impedir la reelección, garantizar que las auditorías se hagan en el tiempo que nos permita corregir y castigar todos los desvíos, ineficiencias y robos en la aplicación del presupuesto público y del presupuesto de las entidades federativas.

“Es una iniciativa para una reforma completa de la Auditoría Superior de la Federación y aquí vamos a discutir todo lo que significa el Nuevo Sistema nacional anticorrupción que queremos construir en México”, explicó.

Y resaltó que ya se han dado pasos importantes, con la formación de una nueva secretaría en el ramo, que tiene como propósito el fortalecimiento de los organismos internos de control, de las dependencias, el promover la denuncia ciudadana, el realizar acciones preventivas y junto con la Agencia de Transformación Digital, daremos pasos importantes en erradicar cualquier indicio de corrupción que afecte la convivencia nacional.

Ramírez Cuéllar se pronunció por un gran debate sobre la reforma constitucional que él mismo propone sobre una nueva ley de auditoría, que incluso ya está en las comisiones, porque se necesita una transformación radical de las auditorías superiores y también de las auditorías de las entidades federativas.

“Urge que en México se desmonten todas las relaciones de complicidad, de extorsión, de ineficiencia que existen en las auditorías de las entidades federativas y también de la Auditoría Superior de la Federación”.

Fortalecimiento de la Presidenta

El legislador zacatecano remarcó que se necesita un fortalecimiento de la Presidenta, que es, según dijo, la primera interesada en fortalecer el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

“Hoy iniciamos los debates para que este nuevo sistema se pueda construir con los sectores públicos, privados, con la sociedad civil, con muchos de los participantes en los procesos de revisión de cuentas públicas y también de contrataciones y sobre todo de financiamiento a los partidos políticos.”