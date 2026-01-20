Lanzan la serie radiofónica “Teotihuacan a la mano”, a través de Radio INAH

Programa. Entre los participantes están el investigador emérito del INAH, Eduardo Matos Moctezuma (der), quien dirigió el Centro de Estudios Teotihuacanos.

Este 21 de enero de 2026, Radio INAH, por medio de las plataformas de YouTube y Spotify, iniciará la serie radiofónica “Teotihuacan a la mano”, la cual, ante la majestuosidad de sus vestigios, llevará a pensar en esta antigua ciudad como un sitio de identidad y orgullo, así como a reflexionar que toda gran urbe existe, en buena medida, como resultado de su periferia.

La serie es producida por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su Coordinación Nacional de Difusión, Radio INAH y el Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la Zona Arqueológica de Teotihuacan (ZAT).

Con formato de entrevista, bajo la conducción del arqueólogo y locutor Jesús Torres Peralta, investigador del sitio y encargado del referido departamento de la ZAT, y la participación de especialistas que se han dedicado al conocimiento profundo de Teotihuacan, se pondrá al alcance del público lo que se sabe y lo aún por conocer de la también llamada Ciudad de los dioses.

Compartirán sobre los orígenes de la ciudad, su planeación, interrelaciones y conexiones con otras culturas, así como acerca del abandono de la gran urbe, diseñada e imaginada por sus habitantes como un reflejo o espejo del cosmos y de la geografía sagrada.

La primera temporada constará de 30 capítulos, de 27 minutos cada uno, que serán transmitidos los miércoles, a las 11:00 horas, y quedarán en YouTube/Radio INAH y Spotify para su consulta y disfrute.

Entre los participantes están el investigador emérito del INAH, Eduardo Matos Moctezuma, quien dirigió el Centro de Estudios Teotihuacanos y, junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, creó el Museo de la Cultura Teotihuacana. Otras voces que cavilan sobre el origen, desarrollo y ocaso de esta civilización son: Silvia Limón Olvera, quien expondrá sus análisis comparativos, a través de los mitos de creación y principalmente el de los pueblos en las “cuevas”.

El arquitecto y arqueólogo Alejandro Villalobos Villaseñor, experto en arquitectura teotihuacana, explicará las técnicas constructivas; el arqueólogo Jaime Delgado, el desarrollo pictórico de los teotihuacanos, en especial el mural El Tlalocan; el cantautor Gonzalo Ceja, acercará a Teotihuacan por medio de la música, con reflexiones sobre cómo podría haberse escuchado con el teponaxtle, las flautas, el huehuetl, las ocarinas, el palo de lluvia y otros instrumentos de carácter prehispánico.

El historiador y epigrafista Erik Velázquez hablará de los orígenes de la escritura en el mundo antiguo, las corrientes lingüísticas que proponen diferentes variables de la lengua madre y de cómo se originó la escritura en Teotihuacan. La arqueóloga de la Universidad de Arizona, Nawa Sugiyama, revelará el resultado de sus excavaciones en la Plaza de las Columnas, lugar cercano a la Pirámide del Sol, donde se han encontrado vestigios de presencia maya; y la arqueóloga por la ENAH, Oralia Cabrera, con doctorado por la Universidad Estatal de Arizona, expondrá sobre la periferia y la marginalidad, en especial del sitio San José 520.

Pese a ser uno de los sitios arqueológicos más estudiados de México, Teotihuacan aún guarda muchos secretos para la investigación. La serie radiofónica invita a descubrir los ya revelados por la arqueología, de la mano de las y los especialistas.

---oo0oo---