Termina restauración del mural “Nuevo símbolo universitario”, de David Alfaro Siqueiros

El Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (CENCROPAM), en coordinación con la Dirección de Patrimonio Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), concluyó la intervención del mural Nuevo símbolo universitario, también conocido como Nuevo emblema universitario, obra de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la fachada oriente de la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria.

Esta emblemática obra, realizada entre 1952 y 1953 con la técnica conocida como vinilita, forma parte fundamental del patrimonio artístico universitario y nacional.

Con una extensión aproximada de 150 metros cuadrados, el mural se localiza en el costado oriente del exterior del salón del Consejo Universitario, en el edificio de Rectoría de Ciudad Universitaria.

La intervención se realizó de agosto a noviembre de 2025 y tuvo como objetivo estabilizar y conservar los materiales originales del mural, atender alteraciones visibles y prevenir su deterioro, así como recuperar su lectura estética y material, conforme a los criterios de conservación.

Los trabajos incluyeron limpieza superficial controlada, fijación y consolidación de la capa pictórica, reintegración cromática puntual y la aplicación de una protección final para mejorar su resistencia frente a agentes ambientales.

Asimismo, mediante la apertura de ocho ventanas de inspección —cuatro de ellas existentes previamente—, se llevó a cabo la revisión del sistema de anclaje que soporta el plafón, el cual presenta un estado de conservación regular.

Los fragmentos retirados fueron previamente velados como medida precautoria antes de su desmontaje, con el fin de garantizar su adecuada protección y conservación.

En una primera etapa se realizó un resane de sacrificio por el anverso, con el objetivo de mantener la integridad y unidad de cada pieza durante su manipulación. Posteriormente, se efectuó la consolidación estructural, para lo cual fue necesario desbastar mecánicamente el anverso mediante equipo eléctrico, hasta liberar la malla metálica original, la cual presentaba corrosión. Dicha malla fue sustituida por una nueva y se realizó un nuevo colado con materiales compatibles con los originales.

Una vez estabilizada la estructura, se procedió al retiro de los resanes de sacrificio, la aplicación de resanes definitivos y, finalmente, la restitución cromática de las áreas faltantes.

Las acciones realizadas permitieron detener los procesos de deterioro, mejorar la estabilidad física del mural y recuperar su lectura estética, respetando en todo momento los valores históricos, artísticos y materiales de esta obra fundamental del muralismo mexicano.

Con esta intervención, el CENCROPAM reafirma su compromiso con la conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural, contribuyendo a la permanencia y apreciación de una de las obras más representativas de David Alfaro Siqueiros en el entorno universitario.