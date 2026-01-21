“Herencia africana en la música coral. Gospel”, una evocación al canto y resistencia de los africanos en América

Música El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el director invitado, Rodrigo Cadet, ofrecerán los conciertos.

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y el director invitado, Rodrigo Cadet, reivindicarán, a través del canto, la libertad y resistencia de los esclavos africanos en dos conciertos titulados Herencia africana en la música coral. Gospel, spirituals, danzas latinoamericanas y más que se realizarán este fin de semana en la capital mexicana.

Organizadas por la Coordinación Nacional de Música y Ópera, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ambas funciones tendrán lugar el viernes 23 de enero en El Claustro de Sor Juana, a las 18 horas, y el domingo 25, a las 12 horas, en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec (1ª sec.). Serán de entrada libre, con cupo limitado.

De acuerdo con Cadet, afrodescendiente de madre mexicana y padre haitiano, el público presenciará un programa excepcional, por su riqueza y por ser poco común en los repertorios del país, para adentrarlo en un recorrido histórico que pasa por Estados Unidos, América Latina y Nigeria, mostrando así el impacto profundo y vibrante de la cultura africana en la música universal.

“Desde el siglo XVI, la música africana ha estado presente ahí donde hubo diáspora, aun cuando fue sistemáticamente invisibilizada. Sus ritmos, su relación orgánica entre cuerpo y sonido, su concepción comunitaria del canto y su profunda carga espiritual permeó la música sacra colonial, el barroco americano, los spirituals, el blues, el jazz y gran parte de la música popular moderna”.

“Lo africano no solo aportó formas musicales, sino una manera de resistir, de narrar el dolor y de afirmar la vida a través del canto”, explica el curador del programa con canciones de Billie Holiday, Sam Cooke, Byron Smith y otros autores, el cual se interpretó, por primera vez, el 13 de julio de 2025 en el Palacio de Bellas Artes.

Cantos de libertad y alegría

Fuentes históricas estiman que entre los siglos XVI y XIX unos 15 millones de personas fueron arrancadas de sus hogares en África y llevadas a América para ser vendidas como esclavos. Pese a los contextos de opresión, la música y la danza creada bajo ese cautiverio fueron una celebración de vida, llenas de alegría y energía, un llamado a la

libertad para todos los seres humanos.

La selección musical refleja cómo las y los esclavos hallaron en el canto refugio, esperanza, memoria y resistencia. La primera parte presentará spirituals, canciones de libertad de un pueblo esclavizado nacidas en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, así como góspel, canto de exaltación religiosa de comunidades ya libres, pero en medio de la segregación racial.

La segunda parte mostrará la fusión de lo afro con tradiciones indígenas y europeas florecidas en templos, plazas y salones de América Latina: cómo la influencia africana permeó la música sacra virreinal y las danzas populares. Se interpretarán “negrillas” de Juan de Araujo y Juan Gutiérrez de Padilla, piezas que imitaban el habla y los ritmos de los africanos en la Nueva España.

El programa también incluirá Betelehemu, canto de la cultura yoruba de Nigeria, raíz fundamental de la música afrolatina, además de obras de influencia brasileña, mambo cubano y dos piezas de Rodrigo Cadet, Danzón del querer y Dicha sin fin, estrenadas en julio pasado en el concierto Sin cadenas. Herencia africana en la música coral.

Nurani Huet, integrante del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, explica algunas características afrodescendientes, reflejadas este repertorio: “La voz es un instrumento mágico que puede tomar varias formas y en estos conciertos, a través de elementos onomatopéyicos, se simulan los instrumentos de percusión”.

“El hecho de que sean piezas corales y no solistas nos habla mucho de su origen, que siempre es la comunidad. Es decir, el no estamos solos; nuestra fuerza es juntos”.

La “tercera raíz” en México

Para Rodrigo Cadet, la presencia africana en el país “es innegable en expresiones como el son jarocho, los sones y chilenas de la Costa Chica, el danzón y la rumba, así como en múltiples prácticas rítmicas y vocales del Caribe mexicano”. No obstante, enfatiza que, aunque México ha reconocido constitucionalmente la huella africana como su “tercera raíz”, aún queda mucho por lograr.

“En lo musical y cultural, el legado africano sigue siendo más practicado que nombrado, más vivido que estudiado. Falta integrarlo de manera explícita en la educación, la programación artística y el discurso cultural. Reconocerlo plenamente implica no solo celebrarlo, sino asumirlo como parte constitutiva de nuestra identidad”, asegura.

En las funciones de Herencia africana en la música coral. Gospel, spirituals, danzas latinoamericanas y más, los asistentes escucharán los espirituales Deep River, My Soul Been Anchored in the Lord y los góspeles City Called Heaven, Strange Fruit y Worthy to be praised. Asimismo, Los coflades de la estleya, Asa Branca y Mambo Qué rico E, entre otros.