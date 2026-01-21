Subastan piezas del célebre anticuario Jean-Marie Rossi; son muebles, cuadros y objetos que marcaron su carrera singular

Subasta El anticuario parisino y coleccionista de arte Jean-Marie Rossi.

La casa de subastas Sotheby’s sacará a la venta, los próximos 10 y 11 de marzo, 236 lotes de piezas que pertenecieron a la colección del célebre anticuario parisino y coleccionista de arte Jean-Marie Rossi, quien estuvo casado con la española Carmen Martínez-Bordiú (nieta mayor del dictador Francisco Franco) entre 1984 y 1995 y falleció en 2021.

La venta está pensada como una “auténtica retrospectiva” de la actividad de Rossi, con algunos de los “muebles, cuadros y objetos más importantes que marcaron esta carrera singular”, según destacó la casa de subastas en un comunicado.

“Esta venta es mucho más que una cita comercial: celebra a una personalidad excepcional, tanto como hombre, anticuario y coleccionista, y recuerda el papel fundamental que desempeñó durante más de sesenta años en la vida cultural y artística francesa, contribuyendo, a su manera, a que París se convirtiera en una de las capitales mundiales del arte”, precisó Sotheby’s.

Entre los lotes a subastar, cuyo valor total se estima entre los 5,4 y los 8,2 millones de euros, figuran muebles franceses del siglo XVIII con piezas atribuidas a maestros como Philippe Claude Montigny o Bernard Van Riesen Burgh, pero también creaciones más modernas y contemporáneas firmadas por Jean Fautrier, Paul Jouve o Carlo Bugatti.

De las obras plásticas destaca un conjunto de nueve lienzos de Jean Fautrier, como ‘Otage n.º 19’ (de valor estimado entre 400.000 y 600.000 euros), que causó sensación entre el público parisino durante la exposición de 1945 en la Galerie Drouin de esta famosa serie de retratos que evocan la violencia de las ejecuciones masivas durante la Segunda Guerra Mundial.

Esos cuadros son, según Sotheby’s, “ilustración perfecta de la audacia que demostraba” en sus adquisiciones Rossi, quien fue el segundo marido de Martínez-Bordiú.

Por eso la venta busca ser “fiel al universo de Jean-Marie Rossi”, resalta la casa de subastas, celebrando “lo que lo caracterizó: el diálogo entre épocas, estilos y disciplinas, impulsado por un gusto de absoluta precisión, una calidad indiscutible y una audacia reconocida unánimemente”.Las piezas en venta son una selección procedente de su colección personal, conservadas en su célebre residencia de Rueil-Malmaison, y de la galería Aveline.