La Secretaría de Cultura federal toma posesión de predio en zona arqueológica Cañada de la Virgen

Patrimonio. Una vista de la zona de monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen. (INAH)

La Secretaría de Cultura federal dio a conocer que tomó posesión del del predio dentro de la zona de monumentos arqueológicos Cañada de la Virgen, y de esta manera dio cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cual determinó su expropiación por causa de utilidad pública.

En un comunicado, la SCF dijo que el objetivo es fortalecer la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio arqueológico de este sitio.

“Con esto, se recupera un espacio patrimonial para beneficio de la población, al permitir mejores condiciones para conocer la historia y los vestigios que dejaron los antepasados y fortalecer la difusión del patrimonio cultural de la Nación”.

La SCF explica que la medida contribuye a garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas para conservar su patrimonio, tradiciones y lugares sagrados.

También la institución indicó que, a través del INAH, se realizó un recorrido técnico en el sitio, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para revisar condiciones en campo y definir medidas puntuales de operación, lo que incluye señalización y acciones de seguridad orientadas a una visita y manejo ordenados del área. En el recorrido participó la Guardia Nacional, en coordinación con el INAH, para colaborar en labores de resguardo.

La SCF recuerda que Cañada de la Virgen es un asentamiento prehispánico de origen multiétnico, con un trazo ceremonial asociado a observaciones astronómicas y un conjunto de estructuras relevantes que son materia de estudio. “El sitio presenta complejos arquitectónicos destacados, además de montículos, plataformas, conjuntos habitacionales y áreas de actividad aún no exploradas en su totalidad, lo que refuerza la importancia de su protección integral”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del INAH, refrenda su compromiso con la salvaguardia del patrimonio arqueológico de México y con la continuidad de acciones técnicas y de protección que permitan su conservación, investigación y aprovechamiento social en beneficio de las generaciones presentes y futuras.