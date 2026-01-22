Louis Noelle recibe la Medalla Bellas Artes 2025

Medalla. Louise Noelle Gras lleva más de 40 años en la UNAM investigando arquitectura y patrimonio. (Inbal)

La historiadora del arte y especialista en arquitectura del siglo XX, Louise Noelle Gras, recibió la Medalla Bellas Artes 2025 en la disciplina de Patrimonio, “en virtud de una destacadísima producción académica, de su pasión por la investigación y visión integral del patrimonio artístico como un bien vivo, susceptible de dialogar con el presente y fortalecer nuestra memoria colectiva”, según declaró la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz.

Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, realizada en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, la titular del INBAL ahondó que la trayectoria profesional de Louise Noelle Gras demuestra compromiso con la academia, como producto intelectual y como un espacio colectivo de deliberación que involucra un profundo sentido de responsabilidad social.

Además subrayó que la investigadora ha contribuido en la divulgación de la arquitectura moderna y defendido su valor patrimonial en escenarios nacionales e internacionales.

“En la voz de la Dra. Noelle escuchamos un llamado colectivo a la preservación del patrimonio, el cual exige corresponsabilidad por parte de todos los sectores de la población, historiadores, académicos, artistas, ciudadanos, ciudadanas, autoridades e instituciones”, manifestó antes de entregarle el máximo galardón que otorga el INBAL.

¿QUIÉN ES LA GALARDONADA?

Louise Noelle Gras lleva más de 40 años en la UNAM investigando arquitectura y patrimonio. Egresada de la Universidad Iberoamericana y la UNAM, desde 1981 forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde ha desarrollado su trayectoria académica. Su labor se extiende a la docencia, la crítica y la participación en consejos y comisiones nacionales e internacionales.

Sus colegas y amistades destacan la calidad humana, inteligencia, así como el rigor que han marcado a quienes la rodean.

“En cada proyecto, en cada comité y en cada conversación, ella ha sido un ejemplo de rigor y de generosidad. Combina algo muy difícil de encontrar, la inteligencia con una calidez que invita siempre a seguir investigando, a no parar y nunca dejar de aprender”, comentó la Subdirectora General de Patrimonio Artístico Inmueble, Dolores Martínez Orralde.

Por su parte, el arquitecto Francisco Serrano Cacho, en representación del jurado del comité dictaminador señaló que “la postura que ella siempre ha tenido es de una sencillez que no es común en mucha gente que tiene el éxito que ella tiene”.

“Sabe a profundidad de muchas obras significativas de nuestro país y siempre está preocupada por defenderlas”, agregó.

Tanto al recibir medalla como tras dar su discurso de agradecimiento, Louise Noelle Gras recibió largos aplausos del público. Al final, los asistentes se pusieron de pie para continuar aplaudiendo y luego pasar a uno de los balcones del Palacio de Bellas Artes a un breve convivio.

AGRADECIMIENTOS

“En este recuento de gratitud debo iniciar con quien generosamente me introdujo al mundo de la arquitectura: Mario Pani, cuando realicé mi labor profesional en la Revista Arquitectura México”, expresó la galardonada, en su discurso.

Compartió que la pasión de Mario Pani hacia la ciudad y su arquitectura fue “un faro” en su desarrollo, el cual continuó dentro de la UNAM con el arquitecto Jorge Fernández Varela, presente en la ceremonia.

“Me invitó a colaborar en la coordinación de extensión universitaria y poco después la doctora Beatriz de la Fuente me invitó al Instituto de Investigaciones Estéticas, mi casa desde hace 45 años”, continuó.

Para ella, haberse dedicado a la arquitectura del siglo XX fue el camino que la llevó naturalmente a buscar la defensa y protección del patrimonio y aunque es una tarea difícil aseguró que está “llena de satisfacciones”.

También aprovechó la ocasión para agradecer “a todos los arquitectos que con su confianza y generosidad me apoyaron en mi carrera, facilitándome datos, documentos, fotos… a lo largo de todo este tiempo muchos realmente me han ayudado”.

Entre muchas menciones, Louise Noelle Gras destacó en especial su agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al ex rector Enrique Graue, “quien me distinguió nombrándome, hace 6 años, a cargo del campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, frente al INBAL y UNESCO para atender a su conservación y puesta en valor”.

“Un campus que en el 2027 cumplirá 75 años de haber sido dedicado y que ha visto pasar por sus aulas numerosas generaciones de estudiantes, que han enriquecido y seguirán aumentando la riqueza de México”, añadió.