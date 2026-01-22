“Narradoras de lo ominoso”: un ciclo literario explora el terror escrito por mujeres desde el gótico europeo hasta el sur global

El terror no es un género estático ni un territorio fijo. Es una entidad que viaja, se transforma y se reescribe. Bajo esta premisa se desarrolla “Narradoras de lo ominoso. Del castillo europeo a la selva contemporánea”, un ciclo literario que propone un recorrido por las voces femeninas que han moldeado, subvertido y resignificado los géneros de lo fantástico y el terror a lo largo de la historia.

Narradoras de lo ominoso (Cortesía)

Con curaduría y gestión de Melissa Ordóñez Hurtado, el ciclo articula una propuesta académica y cultural que combina el rigor teórico con el disfrute estético de la lectura. A partir de una mirada de género, el programa analiza cómo las escritoras han utilizado lo monstruoso, lo siniestro y lo sobrenatural no solo como recursos narrativos, sino como herramientas de resistencia, crítica social y exploración del cuerpo y la identidad.

El recorrido inicia con una Masterclass inaugural impartida por la autora Claudia Amador, quien introduce el concepto de “gótico situado” y sienta las bases teóricas del ciclo. A partir de ahí, las sesiones trazan una ruta que va desde los cuentos medievales de María de Francia y la reescritura feminista del cuento de hadas en Angela Carter, hasta las manifestaciones contemporáneas del terror en autoras como Cecilia Eudave, Cristina Sánchez-Andrade y Akwaeke Emezi.

Uno de los ejes conceptuales centrales es el del “Gótico Transmigrado”, una noción que plantea cómo los elementos clásicos del gótico —el encierro, la ruina, el fantasma— abandonan los castillos y monasterios europeos para reencarnar en nuevas geografías: lo rural latinoamericano, las ciudades contemporáneas o el propio cuerpo como espacio embrujado. En este desplazamiento, el terror deja de ser únicamente sobrenatural para adquirir dimensiones políticas, sociales y corporales.

El ciclo también se apoya en el concepto freudiano de lo ominoso (unheimlich) para explorar cómo las autoras transforman lo doméstico y lo familiar en escenarios de horror. Lejos de ocupar un lugar pasivo, las mujeres que habitan estos textos son las arquitectas de la extrañeza: brujas, locas, bestias y cuerpos metamórficos que subvierten los tropos tradicionales del género.

Además del análisis literario, “Narradoras de lo ominoso” apuesta por la lectura como práctica colectiva. Las sesiones están diseñadas como espacios de diálogo, donde la puesta en común de las obras enriquece la interpretación individual y fomenta el pensamiento crítico, sin perder de vista el placer de leer y la fascinación estética que caracteriza al terror.

Una curaduría con trayectoria académica y vocación comunitaria

La solidez del ciclo se sostiene en la trayectoria de Melissa Ordóñez Hurtado, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, con formación especializada en Literatura Hispanoamericana Contemporánea por la Universidad de Guanajuato y la Cátedra Carlos Fuentes de la UNAM. Su labor profesional se ha centrado en la investigación literaria y en la ejecución de clubes de lectura como dispositivos de mediación cultural, capaces de vincular el análisis académico con el impacto social.

Actualmente, Ordóñez se desempeña como investigadora y redactora en la Coordinación de Extensión y Acción Social de la UdeG, donde ha desarrollado proyectos orientados a la divulgación literaria y la formación de comunidades lectoras. En el ámbito de la gestión institucional, destaca su colaboración con la Casa de las Humanidades de la UNAM (CASHUM), donde diseñó y coordinó los ciclos virtuales “Neogótico latinoamericano” y “Conjuros del sur global”, este último con un registro récord de aproximadamente 120 participantes y una comunidad activa de reflexión crítica.

Durante 2025, formó parte del Seminario Permanente de Actualización de Literatura Hispanoamericana del siglo XXI (CASHUM/Cátedra Carlos Fuentes) y del seminario “Vórtices: escrituras diversas” de la Cátedra Rosario Castellanos, consolidando su perfil como especialista en narrativas contemporáneas y estudios de género.

Su experiencia como agente y gestora cultural se fortaleció en la FIL Guadalajara 2025, donde, a través del proyecto Cooltura Literaria (@coolturactiva), coordinó una agenda de eventos y paneles con autoras clave del panorama literario actual, como Elaine Vilar Madruga, Luisa Reyes Retana y Lorena Salazar Masso.

Como divulgadora digital bajo el usuario @melissa.ordh, Melissa Ordóñez se ha especializado en la visibilización de nuevas narrativas latinoamericanas, y es además cofundadora del club de lectura presencial Mujeres leyendo mujeres (@leyendomujeres) en Guadalajara, con más de seis años de trayectoria dedicados al fomento de la lectura desde un enfoque comunitario y feminista.

Un ciclo para leer el miedo desde otra mirada

“Narradoras de lo ominoso” se impartirá en modalidad online vía Zoom, con sesiones de 18:00 a 20:00 horas (tiempo del centro de México), e incluye un dossier digital de lecturas. Dirigido a lectoras y lectores, escritoras, estudiantes y entusiastas de la literatura interesados en el terror, la fantasía y los estudios de género, el ciclo se presenta como una invitación a descender en aquello que inquieta, seduce y perturba, para descubrir cómo el miedo, cuando es narrado por mujeres, también puede ser un acto de creación, crítica y resistencia.