Agenda cultural de la UNAM del 26 de enero al 1 de febrero

Artes visuales

Nahum B Zenil. El límpido espejo de mis ojos (1968-2025)

Iconoclasta, exhibicionista, provocador, narcisista, fragmentado, esquizofrénico… son algunos de los adjetivos que el artista plástico mexicano Nahúm B. Zenil ha recibido por parte de la crítica y que él, orgulloso, ha portado y exhibido como medallas de guerra a lo largo de su carrera. La obra de este enfant terrible del arte nacional es objeto de revisión en “Nahúm B. Zenil: el límpido espejo de mis ojos”, exposición que se exhibe en el Museo Universitario del Chopo a partir del 31 de enero: 57 años de trayectoria artística que reúnen más de 160 pinturas, esculturas, dibujos, serigrafías, instalaciones y libros, en todos los cuales el autorretrato es la directriz de las obsesiones, genialidades y desvaríos de uno de los artistas más irreverentes y extraordinarios del país.

31 de enero al 30 de agosto

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala José María Covarrubias

Museo Universitario del ChopoDr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera

chopo.unam.mx

$40*

Miércoles, ENTRADA LIBRE

Música

Festival Internacional de Piano

Suzana Bartal

De raza le viene al galgo, dicen… y en ese sentido el bagaje de la pianista franco-húngara es simplemente inmenso. Durante el concierto que ofrecerá como parte de las actividades del Festival Internacional de Piano, Bartal realizará un recorrido por distintas escuelas y estilos pianísticos que van desde el Romanticismo alemán hasta creaciones contemporáneas. Robert Schumann, Clara Wieck-Schumann, Franz Liszt, Eric Tanguy y Ernő Dohnányi se harán presentes en este recital gracias al influjo mesmérico de esta rockstar del piano que, por si no bastara, es además una mujer bellísima.

Jueves 29 de enero | 8 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Festival Internacional de Piano

Edith Ruiz

Música para piano de compositoras mexicanas

Maby Muñoz, comentarista

La pianista mexicana que recientemente recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2025, llevará a cabo un homenaje a un grupo de compositoras nacionales durante su participación en el Festival Internacional de Piano. Nombres vinculados al siglo XIX, tales como Ángela Peralta, María Garfias y Guadalupe Olmedo, así como figuras contemporáneas de la talla de Graciela Agudelo, María Granillo, Lucía Álvarez, Gabriela Ortiz y Erika Vega, forman parte de este concierto que incluirá los comentarios de Maby Muñoz Hénonin, coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Música de la UNAM.

Sábado 31 de enero | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Festival Internacional de Piano

OFUNAM 90 aniversario

Suzana Bartal

Si alguien no podía faltar a las celebraciones del 90 aniversario de la OFUNAM esa es Suzana Bartal, quien acompañará y se dejará acompañar por la filarmónica universitaria. El programa está compuesto por tres obras cuya directriz es el drama. La primera de ellas es el Concierto para piano núm. 3 en mi mayor de Béla Bartók, el cual casi fungió como su coda al haber sido compuesto poco antes de su muerte. La segunda es Petrushka (1911), de Ígor Stravinski, un ballet que debe su creación a una figura del teatro popular ruso y que detalla la historia de un muñeco que cobra vida y experimenta emociones humanas. El recital concluirá con la obertura Leonora núm. 3 de Ludwig van Beethoven, la cual forma parte de su ópera Fidelio, y alude a la liberación de un preso político orquestada por su esposa. A correr por los boletos, sold out seguro.

Sábado 31 de enero | 8 pm; domingo 1 de febrero | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Danza

Videodanza

Slivers Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU)

Nicolás Poggi, dirección

Scotty Hardwig, coreografía

Slivers es una representación visual que concibe un cuerpo que es atravesado por pantallas, datos y representaciones digitales. Esta pieza, creación del coreógrafo y maestro estadounidense Scotty Hardwig, fusiona danza contemporánea y videodanza con el objetivo de tratar de explicar cómo la vida en línea es capaz de transformar el movimiento, la percepción y la noción de la presencia. La obra es el resultado de una residencia de Hardwig y fue llevada a cabo con las y los integrantes de la DAJU.

Sábado 31 de enero | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

ENTRADA LIBRE

Teatro

Carro de Comedias de la UNAM

El gran teatro del mundo

De Pedro Calderón de la Barca

Andrés Carreño, adaptación y dirección

Esta puesta en escena a cargo de Andrés Carreño trasciende la mera recreación de la obra clásica y la adereza con elementos actuales que no sólo se circunscriben al mundo del teatro. Su trama, en apariencia simple, es en realidad un galimatías creado por Calderón de la Barca: una compañía representa una y otra vez la misma obra: una ficción que refleje la vida o la vida en ficción (no están claros los límites entre un espacio y otro). Para hacerlo más complejo, el propio Carreño se ha planteado esta pregunta: “¿Somos conscientes de que estamos dentro de esa representación o no?” Más allá de lo enrevesado de todo esto, el resultado es muy divertido.

Hasta el 15 de febrero

Sábados y domingos | 11 am

Explanada de la Fuente

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

ENTRADA LIBRE