La forma expandida como data

Argenetic Par de escenas en la inauguración, el tejido serie de la Plastex, 4 detalles de Entrelazo y su ejecución. Gorgona en el Museo MARCO y la Mojiganga Tecolote, 2022. (Eduardo Egea y Aurora Pellizzi IG)

Aurora Pellizzi (CDMX 1983), es curada en su producción de los últimos diez años por Carla Stellweg (1942-2025), y a quien se rinde homenaje.

Esta exposición incluye a Gorgona, 2024, obra expuesta en el MARCO de Monterrey, 2024, mullido gran textil a muro que funde deidades de distintas culturas: Coatlicue, Ixchel, Gorgona de Corfú, Raksha Kali, etc., e indaga mirada, tacto y cuerpo, obra que amplía la serie Ayatex de Pellizzi y evoca relieves Pop de Marjorie Strider (1931-2014); y que al ser tejida con lana sobre malla de fibra de agave se contrapone a Rana / Breaststroke, 2022, de la serie Plastex, relieve de una nadadora hecha con la misma técnica pero con tiras de bolsas de plástico, fundiendo así ambas obras Pop Art y arte popular mexicano. En Mojigangas, esculturas en textil y artículos de jarciería, se insinúan al carnaval y lo colectivo y se vinculan con la acumulación de objetos artesanales de Eduardo Terrazas.

Un síntoma de cambio en el arte actual, es detectable en Pellizzi en Entrelazo, colaboración con las patinadoras, Roller Bunny Babes, quienes al rodar pintaron el piso de la sala e imprimieron sus cuerpos en enormes telones, proceso registrado en Miradas Electivas, vídeo de Cristian Manzutto y explorado en la expo de Aurora, Serpientes, 2016. En la inauguración las chicas hicieron acrobacias en una rampa disponible al público en la sala principal, conectando así esta obra con Arte de Participación Social y la Expansión de la Pintura, formalismos clave del arte contemporáneo histórico.

Aurora resulta coherente al ser hija de antropólogos expertos en platería y textil mexicanos, pero enfrenta que la moda artesanal y antropológica de mucho del arte objetual actual comienza a desgastarse, moda menguada también por el gran acceso a la información del internet, y donde al igual que en los 90’s Arte Povera, Arte Conceptual, instalación, vídeo, etc. sustituyeron a la moda de la Transvanguardia, Neoexpresionismo o Neomexicanismo; pero con la diferencia que el arte artesanal Trendy de hoy está siendo reemplazado por la expansión y renovación del conocimiento Estético y Formal gracias al procesamiento y discriminación de arte y artistas vueltos data digital justo en la Era de la Información.

IG: @egea.eduardo