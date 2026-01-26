El Louvre cierra hoy por cuarta vez debido a una huelga iniciada en diciembre pasado

Museo Dos guardias de seguridad frente al acceso principal del museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo. (EFE)

El Museo del Louvre se mantuvo cerrado este lunes por cuarta vez desde mediados de diciembre pasado, cuando sus trabajadores iniciaron una protesta sindical para reivindicar mejoras de sus condiciones laborales, anunció la institución.

“Estimados visitantes, debido a un movimiento social, el Museo del Louvre se encuentra excepcionalmente cerrado hoy”, anunciaron en redes sociales los gestores.

Al menos 300 empleados, reunidos en asamblea general este lunes, votaron a favor de continuar la huelga iniciada el 15 de diciembre para denunciar la falta de personal y las disparidades salariales con otros empleados del Ministerio de Cultura, según los sindicatos.

Desde el inicio de la movilización sindical, el museo ya se ha visto obligado a cerrar completamente tres veces anteriormente y a abrir parcialmente en otras tres ocasiones para permitir la visita a las obras más famosas, como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo o la Gioconda.

La huelga movilizó a parte de los 2 mil 200 trabajadores del museo, que reclaman mejoras en su situación laboral y de seguridad, tras el robo de octubre pasado de ocho joyas de la Corona de Francia y que aún no han sido localizadas.“Las personas que hubieran reservado una visita para el día de hoy serán reembolsados de forma automática, ningún trámite es necesario”, señaló el museo en redes sociales, en un mensaje publicado en francés y en inglés.

El cierre implica que el Louvre no volverá a abrir sus puertas hasta, al menos, el próximo miércoles, dado que el martes es el día habitual de descanso del museo.