Rosaura Ruiz presenta a la nueva directora del CIDE en sustitución de Romero Tellaeche

La presentación de Lucero Ibarra.

La doctora Lucero Ibarra Rojas fue presentada como nueva directora general del CIDE ante integrantes del Consejo Directivo, en sustitución de José Romero Tellaeche, informó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). El acto se realizó en la Ciudad de México, un día después de que se formalizara su nombramiento como directora general interina.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia señaló que la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez encabezó la presentación de Ibarra Rojas ante el órgano de gobierno del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el mensaje, la SECHTI informó que la presentación se realizó ante los consejeros: los doctores Lorenzo Meyer –artífice de la llegada de Romero al CIDE–, Felipe Ávila, Gerardo Esquivel y la maestra Lorena Rodríguez.

La Secretaría agregó que Lucero Ibarra ya ocupa la oficina de la Dirección General y que, durante el encuentro, asumió un compromiso central para su gestión.

De acuerdo con la publicación oficial, Ibarra Rojas aseguró que su prioridad será recomponer la relación con estudiantes, docentes y trabajadores del centro.

El cambio en la dirección del CIDE se realizó el lunes a través de un oficio de la SECIHTI:

“En mi calidad de titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de conformidad con el artículo 94 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, le comunico que he tenido a bien designarla, a partir de esta fecha, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C”, se puede leer en el oficio.

En redes sociales, la comunidad del CIDE celebró la noticia de la destitución de Romero Tellache, quien, a lo largo de su gestión, enfrentó una serie de polémicas, desde plagio académico en dos trabajos de su autoría, así como la designación, irregular, al frente del centro de estudios.

El académico Javier Martín Reyes escribió en X: Por fin: el impresentable de Romero se va del CIDE. Una institución científica no puede sobrevivir secuestrada por incompetentes, mediocres y plagiarios como el espurio exdirector. Enhorabuena y todo el éxito a Lucero Ibarra para los enormes retos que vienen. Y felicidades a una comunidad que nunca se rindió y que hoy puede celebrar.

Andrew Paxman, profesor del CIDE y una de las voces críticas de la institución, escribió en X que “se acabó la pesadilla”. “”Destituyen a José Antonio Romero Tellaeche del CIDE" Después de más de 4 años, ¡se acaba la pesadilla! ¡Corrieron a Don Espurio Plagiador Acosador!”, escribió el académico.

La académica Sonja Wolf también reaccionó a la noticia. “Ojalá bajo el liderazgo de @LuceroIbRo, el @CIDE_MX decida volver a recibir a Investigadores por México. Romero Tellaeche terminó el convenio entre el CIDE y el entonces CONAHCYT”.

ROMERO PIDE “LEGALIDAD”.

Por su parte, Romero –quien llegó del Colmex bajo una designación irregular encabezada por Elena Álvarez-Buylla– emitió el lunes un comunicado para apelar a la transparencia y legalidad de los procesos administrativos que, desde su llegada, pasó por alto una y otra vez. Aseguró en una circular que su destitución no cumple con el Estatuto General del CIDE, ni con la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

El funcionario destacó que, para que haya una remoción anticipada del director de la institución, como se pretende en su caso, deben acreditarse causas legales para hacerlo, además de que se debe realizar mediante una sesión formal del Órgano de Gobierno.

“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad institucionalidad y responsabilidad pública y al respecto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este Órgano de Gobierno conforme a derecho”, aseveró Tellaeche.

En 2021, estudiantes y docentes del CIDE realizaron protestas en contra del nombramiento de Romero Tellaeche como director de la institución, quien ha sido acusado de “espurio” y de cometer plagio académico.

“En particular, la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad el debido proceso y el derecho de audiencia y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno debidamente convocada con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva”, se puede leer en un oficio titulado “Sobre la titularidad de la dirección del CIDE”.

De acuerdo con Romero Tellaeche, el procedimiento para su remoción no se ha realizado siguiendo los lineamientos del CIDE, por lo que “conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado”, señaló.