Mónica Lavín presenta este miércoles 28 de enero su novela “La ausencia”

Escritora. Mónica Lavín.

Mónica Lavín presenta este miércoles su novela “La ausencia”, un relato sobre la literatura, la memoria, la identidad y el temor de una escritora a perder la capacidad de contar historias.

La presentación se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a las 19:00 horas en la Librería Mauricio Achar, acompañada por Camila Villegas y Alberto Ruy Sánchez.

De su novela, la también autora de “Yo, la peor, cuenta en una entrevista para Crónica, que durante años se han vertido reflexiones literarias en torno al tema de la ausencia en distintos frentes: el desaparecido, la ausencia del poder estatal, etcétera.

“Creo que este tema flota, creo que hay ausencia de utopías también, hay ausencia de un rumbo y como escritora no puedo ser ajena a la realidad que es como una nube a nuestro alrededor y en este país vivimos la ausencia, la desaparición constante como noticia… ¿qué puede haber más doloroso que una madre buscando porque se necesita una explicación? Se necesita saber”, añade la Premio Crónica.

La novela se sitúa en 1941, cuando Carson McCullers, Katherine Anne Porter y Eudora Welty, tres figuras icónicas de la literatura estadunidense, coincidieron en una casa victoriana mediante una residencia artística. Un día, mientras nadaban en el lago de la propiedad, fueron testigas de la misteriosa desaparición de una joven autora llamada Beth.

A partir de ese momento, ninguna pudo dejar de pensar en su ausencia y ese enigma marcó sus vidas para siempre.

Su historia nos la cuenta Lavinia Melín, una escritora del presente que se ha quedado sin ideas y que busca inspiración, pero en el proceso se adentra tanto hasta el punto de hacerla dudar quién es.