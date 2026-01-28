Museo Anahuacalli prepara la exposición “La rebelión de los Objetos”

Muestra La muestra propone una reflexión sobre el estatus de los objetos que conforman la colección de Diego Rivera y su relación con la memoria. (Museo Anahuacalli)

En el marco de la Semana del Arte 2026 en México, el Museo Diego Rivera Anahuacalli presenta la exposición: La rebelión de los objetos de los artistas Beatriz Cortes (1970, San Salvador) y Rafa Esparza (1982, Estados Unidos).

La muestra propone una reflexión sobre el estatus de los objetos que conforman la colección de Diego Rivera y su relación con la memoria, la comunidad, el territorio y las estructuras que han determinado su interpretación dentro de los museos.

Mediante un comunicado, el museo señala que el objetivo es re-imaginar futuros posibles para estas piezas, y así liberarlas del contexto museográfico e institucional; para que puedan ser colocadas –de nuevo– bajo la lógica de objetos antiguos: seres con poderes y voluntades con la capacidad de formar una comunidad a través del tiempo. La exhibición estará abierta al público en general a partir del miércoles 4 de febrero al 10 de mayo del 2026.

Explica que este duo show surge del diálogo sostenido entre ambos artistas, quienes han colaborado previamente en Nueva York y comparten vínculos personales, afectivos y conceptuales que atraviesan profundamente la construcción de esta exposición. La muestra se plantea como una conversación entre dos prácticas artísticas que comparten preocupaciones sobre memoria, territorio, desplazamiento, espiritualidad y futuro.

Desde su origen, añade, el proyecto fue concebido para dialogar con la arquitectura, la materialidad y la carga simbólica del Anahuacalli. Más que ocupar las salas, las obras establecen una relación directa con el edificio, su entorno volcánico y la vocación original del museo como un espacio donde el pasado permanece activo y en constante transformación.

La rebelión de los objetos parte de una postura conceptual clara: los objetos no son entidades pasivas, sino portadores de historia, memoria, energía y voluntad.