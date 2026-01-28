Cultura

La exhibición estará abierta al público en general a partir del miércoles 4 de febrero al 10 de mayo del 2026

Museo Anahuacalli prepara la exposición “La rebelión de los Objetos”

Por Redacción Crónica
Muestra La muestra propone una reflexión sobre el estatus de los objetos que conforman la colección de Diego Rivera y su relación con la memoria. (Museo Anahuacalli)

En el marco de la Semana del Arte 2026 en México, el Museo Diego Rivera Anahuacalli presenta la exposición: La rebelión de los objetos de los artistas Beatriz Cortes (1970, San Salvador) y Rafa Esparza (1982, Estados Unidos).

La muestra propone una reflexión sobre el estatus de los objetos que conforman la colección de Diego Rivera y su relación con la memoria, la comunidad, el territorio y las estructuras que han determinado su interpretación dentro de los museos.

Mediante un comunicado, el museo señala que el objetivo es re-imaginar futuros posibles para estas piezas, y así liberarlas del contexto museográfico e institucional; para que puedan ser colocadas –de nuevo– bajo la lógica de objetos antiguos: seres con poderes y voluntades con la capacidad de formar una comunidad a través del tiempo. La exhibición estará abierta al público en general a partir del miércoles 4 de febrero al 10 de mayo del 2026.

Explica que este duo show surge del diálogo sostenido entre ambos artistas, quienes han colaborado previamente en Nueva York y comparten vínculos personales, afectivos y conceptuales que atraviesan profundamente la construcción de esta exposición. La muestra se plantea como una conversación entre dos prácticas artísticas que comparten preocupaciones sobre memoria, territorio, desplazamiento, espiritualidad y futuro.

Desde su origen, añade, el proyecto fue concebido para dialogar con la arquitectura, la materialidad y la carga simbólica del Anahuacalli. Más que ocupar las salas, las obras establecen una relación directa con el edificio, su entorno volcánico y la vocación original del museo como un espacio donde el pasado permanece activo y en constante transformación.

La rebelión de los objetos parte de una postura conceptual clara: los objetos no son entidades pasivas, sino portadores de historia, memoria, energía y voluntad.

Tendencias