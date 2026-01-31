El lugar de la posperiferia

Argenetic Panorámica y 20,775. 6 piezas de la Introducción, 2003-09, de los Papeles Quemados, Damien Hirst, I Am Become Death, Shatterer of Worlds, 2006, y de la Mora, 100 II Ca. Eu., 2025, ambas hechas con alas de mariposa. (Fotos Eduardo Egea y Christie’s)

Gabriel de la Mora (CDMX 1968), es revisado en 22 años de producción por Tobias Ostrander, retrospectiva coorganizada por la Fundación Jumex y el Museo MARCO de Monterrey donde será expuesta en 2026.

Gabriel tiene como base formal la subversión del Monocromo y el Pos-minimalismo de Eva Hesse; la expansión de los materiales de Dieter Roth o Joseph Beuys, el dibujo borrado de Willem de Kooning por Rauschenberg, 1953; el concepto de Entropía de Robert Smithson —ver exposición de Gabriel, Entropías, 2018— la combustión de materiales a la Alberto Burri o el Arte Destructivo de Gustav Metzger, o la relación texto y materialidad del Arte Conceptual y Joseph Kosuth; o artistas que exploran el significado de los materiales como Simon Starling y la transformación de un objeto en otro, Germanine Koh, labor y tiempo; el uso de materiales históricos, personales o sociales que va de Dario Robleto a Jill Magid, de Carlos Aguirre a Theaster Gates; o ecos a famosos como Damien Hirst y sus caleidoscopios y vitrales con alas de Mariposas, semejanzas a los espejos cóncavos de Anish Kapoor, etc.

¿Gabriel de la Mora innova lo hecho por estos artistas?: No, para nada, pero los depura a partir de su compulsión por los sistemas y el método y al retroalimentar obsesividad con dislexia, alto profesionalismo y ecos de la Arqueología, Antropología o Restauración, una eficaz estructura posfordista y cuasi corporativa en su taller y un pragmático sentido del riesgo al exhumar a su hermana muerta al nacer o a su padre para escanear e imprimir sus cráneos.

Representado por la importante galería francesa, Emmanuel Perrotin, de la Mora es un artista posperiférico insertado en el primer mundo que recicla la historia del arte, y donde grandes logros como su serie Papeles Quemados (2007-17), llevan a nuevo nivel al Ready Made Duchampiano (ver Artgenetic 03 Mar,2018); pero en su constante repetición de fórmulas malogra la relación concepto-material, como en 20,775, 2024, fallida evocación con plumas de pavo de una pintura figurativa, dicotomía que debilita el debate entre teoría de la dependencia y diálogo intercultural, objetualidad y mercancía, mercado y legitimación y la situación global de la posperiferia latina y mexicana.

