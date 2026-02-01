Javier Cercas dice que ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ lo cambió de arriba abajo

Novela. El escritor español Javier Cercas. (Ricardo Maldonado Rozo/EFE)

El escritor español Javier Cercas, uno de los invitados especiales de la XXI edición del Hay Festival de Cartagena de Indias, reconoció este sábado que su libro ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ lo cambió de “arriba hasta abajo”.Cercas argumentó que esto sucedió porque el catolicismo con el que se encontró en el Vaticano “no se parece en nada al catolicismo” que conocía.

“Eso de juzgar a buenos y malos eso se acabó, y lo que quiero decir es que para (el papa) Francisco era una obsesión eso de que los creyentes nos vamos al cielo y los malos al infierno, eso estaba completamente a fuera de las ideas de Francisco”, expresó el español en una conversación con el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez.

Este libro surgió después de que Cercas recibiera una propuesta de la Santa Sede para acompañar al papa Francisco en su viaje a Mongolia en 2023.“Trata del enigma de los enigmas, el enigma del cristianismo y de la civilización, es decir sobre la resurrección de la carne y la vida eterna”, explicó.

El autor afirmó haber sido el único escritor al que le han dado acceso libre al Vaticano y manifestó que cuando le ofrecieron esta oportunidad no dudó ni por un minuto en aceptar porque era la ocasión perfecta para preguntarle a la persona con más autoridad sobre la tierra en estos temas, especialmente si había una “resurrección”.“Los libros surgen de necesidades, de urgencias personales que tiene el autor y aquí se dio una alianza providencial entre una oportunidad y una necesidad”, añadió.

El español, autor de ‘Soldados de Salamina’, recordó que cuando su padre falleció, su madre siempre decía que cuando ella muriera que iría “a verlo”.El escritor destacó que esta idea de ir a ver a su padre no era original de su madre sino que “es el corazón mismo del cristianismo”.

“Por eso este libro trata de un loco sin Dios, educado en el cristianismo que ha perdido la fe, en mi caso a los 14 ó 15 años que va a buscar al loco de Dios, que era Francisco, para hacerle la pregunta básica y más elemental del cristianismo: ¿Mi madre va a ver a mi padre después de la muerte?“, añadió y resaltó: “en realidad mi intención era llevarle la respuesta a mi madre”.

El autor de ‘El impostor’ y ‘Anatomía de un instante’ valoró que lo que intentó Francisco fue cambiar la iglesia católica: “Intenta una revolución que consiste en volver al cristianismo de Cristo que no se parece en nada al cristianismo que nosotros hemos conocido”.

“Lo que quería era sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en el centro de la iglesia, en el centro del mundo (...) Para mi Francisco fue tipo en lucha consigo mismo y eso es lo que hace de él un tipo valioso, ya que él mismo decía que fue un hombre con muchas sombras”, concluyó.