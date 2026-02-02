Tatiana Cuevas: EL MUAC busca ser un espacio para generar cambios pequeños que se vuelvan grandes

Programa. Tatiana Cuevas, directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC).

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) inicia su ciclo 2026 con la esencia de ser el lugar donde pueden ser generados cambios pequeños que se vuelvan grandes, de acuerdo con la visión de su directora general, Tatiana Cuevas.

El recinto quiere así consolidarse como un espacio artístico de resistencia intelectual y diálogo social emergente en México.

Con una programación que entrelaza la memoria histórica y la cultura ambiental, el recinto universitario es erigido como un antídoto frente a los dolores que aún aquejan a México desde hace 50 años, como la violencia y la intolerancia que permean la actualidad nacional.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, la también directora general de Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló su plan de trabajo que incluye investigaciones historiográficas profundas y apuestas inéditas por la sostenibilidad institucional.

Adelantó que a partir del próximo 7 de febrero, el MUAC abrirá dos exposiciones fundamentales que marcan el tono político y social de este primer semestre de actividades en el Centro Cultural Universitario.

MEMORIA CONTRA EL OLVIDO; EL ARTE COMO DISIDENCIA

La primera de ellas, “Los grupos y otras revueltas artísticas (1976-1985)”, es el resultado de más de tres años de investigación rigurosa en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Dijo que esta muestra recupera las prácticas colectivas de una década marcada por el compromiso político tras los eventos sociales del movimiento estudiantil de 1968 y el posterior Halconazo de 1971.

“Los artistas de aquel periodo vincularon el arte con la disidencia para denunciar las faltas políticas y defender los derechos sociales y culturales, crearon redes autogestionadas que hoy resuenan con fuerza en las inquietudes de las juventudes contemporáneas”, comentó.

Tatiana Cuevas Guevara destaco también que este proyecto no es solo una revisión del pasado, sino un espejo necesario en el presente para analizar cómo se respondió colectivamente a la injusticia histórica en nuestro país.

Señaló que la exposición integra archivos documentales y artísticos, que convierten al museo en guardián de la memoria de grupos feministas e iniciativas que modificaron radicalmente la estructura del arte nacional.

Además, en un esfuerzo por preservar lo que originalmente fue efímero, recrearon instalaciones históricas de gran formato bajo la supervisión directa y aprobación de los propios artistas creadores.

“No solo no se resolvieron las injusticias del pasado, sino que han surgido nuevas violencias e inequidades”, advirtió Cuevas Guevara al reportero y señaló la pertinencia de dialogar con estos colectivos disidentes en pleno 2026.

El programa académico que acompaña esta muestra, “Los grupos y las pedagogías militantes”, será impartido por la doctora Mónica Amieva para fomentar un debate universitario profundo y crítico.

EDUCACIÓN Y JUVENTUD; EL PROGRAMA AVE

El compromiso social del MUAC cobra relevancia más allá fuera de sus muros a través del renovado programa “Arte, Vinculación y Experimentación” (AVE), enfocado primordialmente en la comunidad de bachillerato.

Originalmente conocido como “MUAC en tu Escuela”, el programa utiliza estrategias creativas como herramientas de expresión y sensibilización para alumnos de las diversas Preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Bajo la coordinación de David Miranda, el proyecto escucha primero los intereses y preocupaciones específicas de cada plantel universitario para abrir espacios de diálogo, escucha y tolerancia de acueerdo con sus contextos.

Cuevas Guvera dijo que además de trabajar con estudiantes, el programa AVE capacita a los Maestros para que implementen metodologías artísticas en diversas materias, y aseguren un impacto educativo permanente y autogestivo.

La directora general señaló que el objetivo primordial es que el arte sea una ventana que abra perspectivas y resuene en las preocupaciones cotidianas de los jóvenes estudiantes.

También “que el arte forme parte de su propia vida como una herramienta y la curiosidad los acerque a lo que hacen los artistas y el MUAC”, señaló.

Con talleres como “Hackea tu Outfit” o programas de mediadores como “Enlace MUAC”, la institución refuerza este vínculo social, y fomenta aprendizajes ligados al pensamiento contemporáneo desde la propia Universidad.

NUEVOS LENGUAJES, NUEVAS IDENTIDADES LABORALES

Tatiana Cuevas Guevara indicó que el MUAC mantiene su impulso al talento emergente con la inauguración de la muestra “Uno entre millones”, del joven artista capitalino Néstor Jiménez.

Explicó que el autor utiliza la Sala Tres del recinto para presentar un cuerpo de obra inédito que reflexiona sobre la “epopeya cotidiana, íntima y amorosa del hombre común perteneciente a la clase trabajadora”.

Su propuesta visual constituye un ensayo sobre la masculinidad vulnerable y en flujo, atrapada entre las exigencias del capitalismo industrial y la creciente amenaza de la automatización tecnológica.

Detalló que a través de murales, pinturas y collages realizados con anuncios de periódicos, Jiménez documenta la fragilidad de la unidad individual frente a la inmensa marea de la colectividad social.

“Esta exhibición forma parte de la línea curatorial que busca ampliar los lenguajes artísticos desde perspectivas situadas en contextos específicos de pensamiento crítico y realidad social inmediata”, expresó.

El museo, afirmó, se convierte así en una plataforma donde “las nuevas generaciones pueden ver reflejadas sus propias preocupaciones laborales, de género y de identidad en un mundo cada vez más automatizado”.

ARTE Y CONCIENCIA AMBIENTAL

La directora general del MUAC compartió la transformación profunda que el museo vive de manera transversal a través de la creación del “Equipo Verde”, un grupo interdisciplinario que implementar una sostenibilidad real.

Integrado por especialistas de curaduría, conservación, museografía y administración, el ver es un equipo investigados que incorpora prácticas responsables para reducir drásticamente el impacto ecológico de la institución universitaria.

“Una de las medidas más innovadoras de este grupo consiste en el replanteamiento de los estándares rígidos de climatización en las salas de exhibición, desafiando normas impuestas hace décadas”, detalló.

Añadió que al ampliar los rangos de temperatura permitidos para la conservación de obra, el MUAC reduce su consumo energético y abre la posibilidad de exhibir piezas en condiciones más accesibles y sustentables.

Otro logro es que el área de museografía trabaja activamente en propuestas para evitar la generación constante de residuos derivados del uso de materiales tradicionales de construcción en los montajes artísticos.

Esta reflexión interna culminará en la exposición colectiva multidisciplinar "Desde el Umbral", que abrirá el 3 de junio para cuestionar la separación artificial entre el mundo natural y la humanidad.

LOS NIÑOS, TAMBIÉN

El MUAC también ofrece espacios singulares para el público infantil y juvenil a través de talleres como “¡Punto extra!” y “Viernecitos en el MUAC”, para fortalecer la formación artística inicial.

Con horarios extendidos hasta las 8 de la noche los jueves y sábados, el recinto busca facilitar el acceso a todos los sectores de la población, y mantiene la gratuidad total para los estudiantes de la UNAM.

Con el liderazgo de Tatiana Cuevas Guevara el MUAC es reafirmado así como un recinto que, más allá de la exhibición, funciona como un laboratorio de pensamiento donde son colectivizadas todas las complejidades del presente mexicano.