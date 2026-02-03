Isabel Coixet: “No podemos vivir jodidos por el pasado y angustiados por el futuro”

Teatro La directora española Isabel Coixet.

La directora española Isabel Coixet estrena el 6 de febrero ‘Tres adioses’, en la que a través de la adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de la activista italiana Michela Murgia, titulada ‘Tres cuencos. Rituales para un año de crisis’, reflexiona sobre lo efímero de la vida.

“La vida es corta, ahora es la hora, no podemos vivir jodidos por el pasado y angustiados y ansiosos por el futuro. Entre esas dos aguas estamos en el ahora, que es lo único con lo que contamos”, ha reseñado Coixet durante la promoción de su último filme, en la que ha asegurado que el largometraje refleja quién es ella ahora, qué piensa y qué cosas quiere recordarle a su público y a sí misma.

’Tres adioses’ cuenta la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano), quienes se enfrentan a la vida tras su separación. Él, un chef prometedor, se refugia en su restaurante, mientras que ella, que lleva un tiempo apática con la vida, empieza a sentir que algo no anda bien y que ese desajuste no se debe solo al desamor.

Cuando Marta descubre que detrás de su malestar hay un problema grave de salud, despierta y empieza a vivir con ganas y sin miedos, un camino en el que también se cruza el amor de la mano de un compañero de trabajo, interpretado por Francesco Carril, que pone la nota española en esta película rodada en Roma e íntegramente en italiano.

Rohrwacher, para quien Murgia, fallecida en 2023, es una autora muy importante en su vida, explica que todos han trabajado con “gran amor” hacia la escritora y defiende que el filme ha logrado llegar hasta el corazón de su última obra.Asimismo, destaca la “gran humanidad y delicadeza” con la que Coixet ha rescatado su historia.

“El personaje va hacia la oscuridad, pero nosotros en el rodaje buscamos la luz”, subraya la actriz, convencida de que la película puede funcionar como un “espejo” que dé la clave al espectador sobre cómo enfrentar situaciones complicadas.

Carril coincide y ensalza cómo la película consigue, incluso, introducir el humor de manera natural en medio de un drama, además de funcionar como recordatorio para el público de que no tiene por qué ocurrir nada especialmente malo para permitirnos disfrutar del tiempo que pasamos en este mundo.

“Mientras uno está vivo, hay posibilidades de cambio”, apostilla Coixet, quien opina que “ya hay suficiente oscuridad ahí fuera”, por lo que el cine, si puede, debe poner “un poco de bálsamo a los momentos duros”.

Para la autora de ‘Mi vida sin mí’ (2003) o ‘La vida secreta de las palabras’ (2005), que define su última película como “tierna, amable y luminosa”, uno de los mensajes principales del filme es incitar a convivir en paz con el misterio de la vida.

“Muchas veces nos pasamos la vida preguntándonos el porqué de las cosas cuando no lo hay”, subraya Coixet, quien pide a los espectadores que no salgan apresurados de la sala o enciendan sus teléfonos móviles cuando el filme termine y que, en cambio, dediquen unos minutos a disfrutarlo y comprenderlo.