El Salón de la Plástica Mexicana no desaparece, tendrá otra sede: Alejandra de la Paz

Recinto El Salón de la Plástica Mexicana.

“Que el dueño de un inmueble decida que ya no lo quiere continuar rentando para esos fines, está totalmente en su derecho. Nuestra responsabilidad como institución es garantizar que el Salón de la Plástica Mexicana continúe”, dice la directora general del INBAL, Alejandra de la Paz Nájera.

Tras recientes declaraciones de Julio Carrasco, miembro de la Comisión de la Plástica Mexicana, que apuntaban a la posible desaparición del Salón de la Plástica Mexicana (SPM) por la terminación del arrendamiento de su sede en Colima 196, colonia Roma Norte, la directora del INBAL aclara que se trata de un proceso de transición y descarta “totalmente esa idea”.

Asimismo, declara que hay interés por parte de los miembros del consejo directivo en generar otra fórmula “en la cual se expanda el número de miembros que son parte del Salón de la Plástica”.

“Vamos a trabajar justamente con el consejo directivo para fortalecer el Salón, incluir nuevos miembros, generaciones más jóvenes y también generar un modelo que responda a este espacio”, informa.

Alejandra de la Paz Nájera también señala que, originalmente, el Salón de la Plástica Mexicana (1949) tenía una vocación comercial, pues era un espacio para que los artistas pudieran vender sus obras.

“No es eso ya lo que nos compete como instituciones públicas, pero sin lugar a dudas ocupa un lugar importantísimo en la historia y el devenir de las distintas modalidades de gestión de las colecciones públicas. Por lo tanto, nuestro interés es buscar el mejor espacio posible con un Salón de la Plástica renovado, trabajando muy de la mano con el consejo directivo”, agrega.

El contrato de renta en la sede actual del SPM termina en abril y la funcionaria indica que ya están en búsqueda de un espacio adecuado.

“Tiene que tener muchas características y eso no es fácil, no se logra de un minuto para otro, pero estamos seguros de que se va a encontrar una solución adecuada”.

Por otra parte, quien ha sido la titular del SPM durante alrededor de 20 años, Cecilia Santacruz Langagne ya entró a su proceso de jubilación, ante lo que Alejandra de la Paz Nájera asegura que “en el momento en el que los trámites administrativos nos permitan nombrar a otra persona, lo haremos” y que “nunca ningún espacio del INBAL queda acéfalo, hay una institución que lo respalda”.