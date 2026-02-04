La FIL de Minería ofrecerá mil 200 eventos, 995 presentaciones de libros y 130 conferencias y conversatorios

Libros La presentación del programa de la 47 edición de la FIL de Minería. (UNAM)

Renovada, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llega a su 47 edición con mil 200 eventos, mayor oferta cultural, diversidad de casas editoriales, y la digitalización que incluye una app para conocer las actividades a realizarse del 20 de febrero al 1 de marzo, en el Palacio de Minería.

En conferencia de prensa, Mercedes Alvarado Miranda, directora de este encuentro editorial, explicó lo anterior y apuntó que en esta edición la feria librera con más tradición en el país se acercará a infancias y juventudes e incluirá nuevos eventos, como el primer ciclo de literatura en lenguas indígenas, el primer encuentro con lectores (en el que participará Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025) y la 13 jornada de narrativa gráfica.

Habrá 995 presentaciones de libros, 130 conferencias y conversatorios; Sonora será el estado invitado y ofrecerá 90 actividades con aproximadamente un centenar de participantes.

En los mil 500 metros cuadrados de exhibición se contará con 550 sellos editoriales y 185 expositores.

En el auditorio Bernardo Quintana de Minería, del Palacio de Minería, Alvarado Miranda comentó que por primera ocasión se disfrutará de música en vivo, con cinco conciertos, más de 70 talleres y el estreno del espacio “Ecos vivos” dedicado a autores fallecidos en 2025 cuyas imágenes estarán en un mural-instalación del cual los visitantes se podrán llevar fragmentos de sus obras en papel.

“Estamos en una etapa de transformación; leer significa preguntarnos y nosotros nos cuestionamos cómo hacerlo mejor para que la FIL de Minería sea una experiencia más significativa”.

La renovación incluye una app mediante la cual se podrá acceder al programa de cada día, incluso buscar un libro antes de asistir a la feria. También se pretende tener conexión Wi Fi en todo el recinto, señaló.

Víctor Manuel Rivera Romay, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, de la UNAM, manifestó que en la inauguración el anterior director de la Feria, Fernando Macotela Vargas, quien estuvo al frente de esta actividad durante 25 años, recibirá un reconocimiento.

En su oportunidad, Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, expresó sentirse honrada de que su entidad sea la invitada, pues ayuda a visibilizar la actividad literaria que hay en el estado. Intervendrán los ganadores del Concurso del Libro Sonorense, y una propuesta cultural que incluye narrativa, ciencia, ensayo, poesía y un impulso a las lenguas originarias.

Inbal Miller, directora general de Cultura y Educación de la alcaldía Cuauhtémoc, destacó que fomentar la lectura es un derecho prioritario, y que la demarcación que representa es el corazón cultural de la Ciudad de México.

El Palacio de Minería se localiza en calle Tacuba número 5, Centro Histórico de la Ciudad de México. Los horarios son: de lunes a viernes de 11:00 a 21:00 horas; sábado y domingo de 10:00 a 21:00 horas. Conoce la programación en www.filmineria.unam.mx