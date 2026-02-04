La visita del ángel regresa al Foro Lucerna a más de 40 años de su estreno

Fragmento de "La visita del ángel" Foto: Fernando Huacuz

Por años hemos escuchado que el teatro conserva memorias, que encierra emociones y relatos que cruzan generaciones. Pero pocas obras lo hacen con la honestidad emocional y la sencillez que La visita del Ángel sigue mostrando, a más de 40 años de su estreno.

Actualmente, en escena en el Foro Lucerna de la Ciudad de México, este texto de Vicente Leñero (1933-2014) ha encontrado nueva vida en una puesta donde convergen experiencia, juventud y una mirada

¿De qué trata “La visita del ángel”?

La trama es aparentemente simple: una pareja de adultos mayores, apacible y rutinaria, ve su mundo trastocado por la llegada de su nieta, Malú —una joven llena de energía y palabras— que invade su silencio con historias, preguntas y la velocidad propia de la juventud.

Es precisamente esa diferencia generacional la que, lejos de explorar un conflicto dramático tradicional, despliega una escena tierna y nada pretenciosa sobre la convivencia, el aprendizaje mutuo y la manera en que diferentes edades perciben el mundo.

La actriz Silvia Mariscal, quien interpreta a la abuela, lo dice con sinceridad: “Esta obra es como un apapacho teatral; al público lo arropa, lo invita a observar con calma”.

Una joya teatral que sigue vigente en 2026

Lo que sorprende de La visita del Ángel es su simplicidad: tres actores, una cocina y la vida cotidiana son suficientes para desatar risas, silencios cómplices y una reflexión que parece íntima para cada espectador.

El actor Juan Carlos Colombo, quien da vida al abuelo, confiesa que vio la obra hace décadas y soñó con interpretarla cuando llegara esa edad. Para él, el texto muestra que “no se necesita dramatismo extremo para tocar algo profundo”.

Escena de "La visita del ángel" Foto: Fernando Huacuz

Después de su estreno original en 1981, cuando el teatro mexicano estaba en pleno auge de exploraciones narrativas, la pieza recibió diversas reacciones. Algunas la vieron como una delicadeza memorable; otras, como una propuesta inusual. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado que su fuerza está en hablarnos de nosotros mismos sin estridencias.

Hoy, su vigencia se siente en cada reloj que parece detenerse sobre el escenario: silencio, cucharas que chocan, tazas, historias compartidas y un espacio donde la vida transcurre con la misma lentitud que en nuestros recuerdos.

¿Dónde y cuándo verla?

La visita del Ángel se presenta en el Foro Lucerna, colonia Juárez, CDMX, con funciones viernes a las 20:30 h, sábados a las 19:00 h y domingos a las 18:00 h, hasta el 1º de marzo de 2026.