Luis Mandoki encabezará la mesa “Future of Communication and Storytelling” en el World Governments Summit 2026 junto a Santiago García Galván

Cumbre Santiago García Galván, Co-CEO de Itaca Films, y el cineasta Luis Mandoki.

El reconocido cineasta internacional Luis Mandoki será uno de los principales speakers de la mesa redonda “Future of Communication and Storytelling”, que se celebrará en el marco del World Governments Summit 2026, uno de los foros más influyentes del mundo en materia de gobernanza, innovación y futuro social.

Mandoki participará junto al productor y ejecutivo Santiago García Galván, Co-CEO de Itaca Films, en un diálogo de alto nivel sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación de relatos, la autoría, la cultura y la responsabilidad ética en la comunicación contemporánea.

La sesión que tendrá lugar este 4 de febrero en el Dubai Chambers Hall reunirá a líderes de medios, creadores, responsables de políticas públicas y expertos tecnológicos para reflexionar sobre cómo la IA, los cambios culturales y los nuevos medios están redefiniendo la manera en que las sociedades se cuentan a sí mismas.

Una visión humanista sobre la IA y la autoría

Con una trayectoria marcada por una profunda reflexión sobre la condición humana, Luis Mandoki planteará una postura clara:

la inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para ampliar capacidades creativas, pero no puede ni debe sustituir la conciencia, la intención ni la responsabilidad moral del autor humano.

Desde esta perspectiva, Garcia Galván subrayará que la historia del arte —desde los talleres del Renacimiento hasta los grandes autores que dictaron sus obras en la ceguera— demuestra que la ejecución material nunca ha sido sinónimo de autoría. La ética de la creación, sostendrá, reside en quien decide el sentido del relato y responde por su impacto cultural y emocional.

IA, ejecución y responsabilidad cultural

En diálogo con Mandoki, Santiago García Galván aportará una mirada contemporánea desde la producción audiovisual y el desarrollo de contenidos en entornos tecnológicos avanzados. Ambos coincidirán en que la IA debe entenderse como un instrumento de ejecución y amplificación, no como sujeto creativo autónomo, y que su uso exige marcos claros de transparencia, atribución y gobernanza cultural.

La conversación abordará temas como:

La diferencia entre co-creación y delegación técnica en procesos asistidos por IA,

El riesgo de diluir la autoría y la identidad cultural en entornos automatizados,

El papel de gobiernos, instituciones y plataformas para garantizar un storytelling ético, inclusivo y humanocéntrico.

Storytelling, cultura y futuro social

La participación de Mandoki y García Galván se inscribe en uno de los ejes centrales del World Governments Summit 2026: equilibrar innovación tecnológica con valores humanos, asegurando que el avance de la inteligencia artificial fortalezca la empatía, la memoria cultural y la confianza pública, en lugar de erosionarlas.

Sobre los speakers

Luis Mandoki es uno de los cineastas latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional. Su obra, profundamente humanista, ha explorado temas como la memoria, la dignidad, la responsabilidad moral y el poder transformador de las historias en contextos sociales complejos.

Santiago García Galván es Co-CEO y productor en Itaca Films, con una trayectoria internacional en el desarrollo, producción y estrategia de contenidos cinematográficos y audiovisuales, enfocado en la intersección entre narrativa, cultura, tecnología y ética contemporánea.