Presentan este jueves 5 de febrero el libro “Genocidio y resistencia. Los armenios en el Imperio Otomano”

Libro La portada del libro “Genocidio y resistencia. Los armenios en el Imperio Otomano”.

El Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente de la UNAM invita a la presentación del libro “Genocidio y resistencia. Los armenios en el Imperio Otomano” este jueves 5 de febrero a las 11:00 horas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

La plática se lleva a cabo en la sala 1 del auditorio Pablo González Casanova y tendrá como participantes a Juan Pablo Artinian, de la Universidad de Buenos Aires; Carlos Antaramián y a Nicolás Kotliar, ambos de El Colegio de Michoacán.

Los ponentes ofrecerán una detalla conversación sobre todos los aspectos que conforman el este volumen que describe este episodio al que se le denomina el primer genocidio del siglo XX.

De acuerdo con fuentes históricas, los armenios en el Imperio otomano (finales del siglo XIII-1922) constituyeron una minoría cristiana significativa, concentrada en la Armenia Occidental (este de Anatolia) y Estambul.

Durante los albores del Siglo XX, se calcula que había aproximadamente 1.5 millones de armenios viviendo en el Imperio Otomano en 1915 y esas fuentes establecen que al menos 664.000 y posiblemente hasta 1.2 millones murieron durante el genocidio, sea por masacres y asesinatos individuales, o por malos tratos sistemáticos, exposición y hambre.

Explican que el genocidio contra armenios estuvo vinculado a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial . Se temía que Temiendo que las tropas enemigas invasoras indujeran a los armenios a unirse a ellas, en la primavera de 1915 el gobierno otomano inició la deportación de la población armenia de sus regiones fronterizas del noreste. En los meses siguientes, los otomanos ampliaron las deportaciones desde casi todas las provincias, independientemente de la distancia a las zonas de combate.

Entre las víctimas del genocidio armenio se incluyen personas asesinadas en las masacres locales que comenzaron en la primavera de 1915; otras que murieron durante las deportaciones, en condiciones de hambre, deshidratación, exposición y enfermedades; y